11.05.2017 15:01:10

Aksaray'da altyapı çalışmaları

Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

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Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.Belediye ekipleri, İl Özel İdare Müdürlüğü civarından başlayarak TOKİ-Akin köyü yolu kavşağına kadar 500'lük yağmur suyu borusu döşüyor. İl Özel İdare binasının önünden geçen TOKİ Akin köyü yolunda yağmur suyu hattı çalışması olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Bu bölgemizdeki çalışmalarımıza geçen sene başladık. Özellikle Özel İdarenin yapmış olduğu istinat duvarı ile beraber çok az bir kısmı kaldı. Tamamlanmasını bekliyoruz. O kısım da tamamlandığı andan itibaren buraya hemen asfalt ekibimiz girecek. Şu anda bizim burada yağmur suyunu deplase etmek maksadıyla su kanalizasyon müdürlüğümüzün çalışmaları var. O çalışmanın da yaklaşık bir hafta 15 gün içerisinde bitmesi planlanıyor. Dolayısıyla 10- 15 gün sonra buraya girip en azından tamamlanan kısımlara asfalt atarak çift şeritli yol haline getireceğiz. Akin tarafına doğru orada da yolda çok büyük bir sıkıntı vardı. Akin yolunun oraya bağlantı yollarımızı da tamamlamak suretiyle artık bu bölgeyi tamamen rahatlatıp ulaşımı daha kolay hale getireceğiz" şeklinde konuştu