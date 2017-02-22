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Aksaray'da afetzede çiftçilere 85 bin TL yardım
22.02.2017 11:38:18

Aksaray'da afetzede çiftçilere 85 bin TL yardım

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2017 yılı başında yoğun kar yağışı nedeni ile zarar gören üreticilere 85 bin TL destek geldiği müjdesini verdi.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2017 yılı başında yoğun kar yağışı nedeni ile zarar gören üreticilere 85 bin TL destek geldiği müjdesini verdi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2017 yılı başında yaşanan yoğur kar ve fırtına nedeniyle Yenikent Beldesi başta olmak üzere birçok bölgede birçok çiftçinin mandırasının çöktüğünü ve yüzlerce hayvanın telef olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ziraat Odası Başkanlığı olarak girişimler yaptıklarını, zarar gören mandıralarda zarar tespiti yaptıklarını belirten Başkan Koçak, "Çalışmalarımız sonucu devlet büyüklerimizin yardımı ile 85 bin TL Başbakanlık Acil Afet Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından üreticilerimize yardım sağlandı. Eli nasırlı üreticilerimizin mağduriyetleri giderildi. Bu konuda emekleri için başta Valimiz Aykut Pekmez'e AK Parti Milletvekilleri İlknur İnceöz, Mustafa Serdengeçti, Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Tarım İl Müdürümüz Bestami Zabun ve AFAD Müdürümüz Cezmi Türkmen'e üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
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