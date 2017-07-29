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Akşam'ın 'Kushner' röportajı uydurma mı?
Akşam'ın 'Kushner' röportajı uydurma mı?
29.07.2017 12:01:32

Akşam'ın 'Kushner' röportajı uydurma mı?

Akşam gazetesi muhabiri Yavuz Atalay'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile yaptığı ve önceki gün gazetenin manşetinden verilen manşetin yalan olduğu belirtildi.

The Daily Caller'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Akşam gazetesinin haberinde Kushner'dan alıntı yapılan sözlerin ‘uydurma' olduğunu söyledi. Gazete, iletişime geçtiği Atalay'ın da haberin ‘uydurma' olduğunu kabul ettiği belirtildi.

​HABERE KUSHNER İLE SELFIE'SİNİ DE KOYMUŞTU

Perşembe günü Akşam'da yayınlanan haberde Atalay, Kushner'ın Türk basınında ilk kez kendilerine konuştuğunu iddia ederek, ‘Mantıklı olan Türkiye ile birlikte hareket etmek' başlığını kullanmıştı. Atalay bu haberde Kushner'ın, "Erdoğan da Türkiye'yi büyük yapacak, aynı ABD gibi. Çalışmalarını takdirle izliyoruz" dediğini iddia etmişti. Atalay iddialarına Kushner'ın, "Amerika ile Türkiye'nin ve diğer ülkelerin ortak çalışmaları terörü sonlandıracaktır. Bu konuda samimi adımlar atıyoruz ve Türkiye'nin de samimiyetine güveniyoruz" ve "Ekonominiz güven veriyor" dediği iddialarını eklerken, habere Kushner ile çektiği bir selfie'yi de koymuştu.

BEYAZ SARAY: MAKALE TAMAMEN ÜRETİM

Atalay ayrıca ABD Başkanı'nın eşi Ivanka Trump'ın kendisine "Türkiye'yi sevdiğini, Jared'in Türkiye'nin ekonomisini övdüğünü" söylediğini de iddia etmişti. Beyaz Saray, Ivanka Trump'ın sözleri hakkında özel bir yorum yapmazken, makalenin ‘tamamen üretim' olduğunu belirtti.

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ATALAY: RÖPORTAJ DEĞİL, 1-2 DAKİKALIK BİR KONUŞMAYDI

Habere göre Atalay, "Bu bir röportaj değildi. Kushner'ın ve Ivanka'nın ofisinden veya Beyaz Saray'dan izin almadım. Haberde de söylediğim gibi 1-2 dakikalık bir konuşmaydı" dedi.

Kushner'dan yaptığı alıntıların doğru olup olmadığının sorulması üzerine Atalay, "Bunu söylemedi. Ona, ‘Trump gibi, Erdoğan'ın da Türkiye'yi yeniden büyük yapacağını düşünüyor musunuz?' diye sordum ve o da (Kushner) sadece ‘Evet, öyle' dedi" diye kendini savundu.


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