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Hastaneye kaldırılan rektör hayatını kaybetti
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Silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu
Kavakcı: İsrail derhal vazgeçmeli
Arap Birliği Kudüs için toplanacak
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Akrobat metrelerce yüksekten aşağıya düştü
Çin'in Changzhou kentindeki Global Harbour alışveriş merkezinde gösteri yapan akrobat dengesini kaybedip yere düştü. Genç akrobatın birkaç kırık dışında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doğalgaz hattı patladı ortalık savaş alanına döndü
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde şiddetli bir gaz patlaması meydana geldi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 12'si ağır olmak üzere 55 kişi yaralandı.
Akrobat metrelerce yüksekten aşağıya düştü
Çin'in Changzhou kentindeki Global Harbour alışveriş merkezinde gösteri yapan akrobat dengesini kaybedip yere düştü. Genç akrobatın birkaç kırık dışında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çalhanoğlu Milan'daki ilk golüyle alkış topladı
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile Bayern Münih arasında Çin'de oynanan hazırlık karşılaşmasında şık bir gole imza attı.
İsrailli polislerin vurduğu Türk kızının annesi konuştu
İsrailli polislerin vurduğu Türk kızın annesi konuştu Mescid-i Aksa protestoları sırasında yaralanan 2 Türk vatandaşından genç kızın annesi, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Balinadan muhteşem atlayış
Avusturalya'nın Sidney kenti sahilinde 45 tonluk balinanın atlama sahnesi görenleri şaşırttı.
Televizyon sunucusu feci şekilde can verdi
Hindistan'da bir kadın, yolda yürüdüğü sırada üzerine palmiye ağacı devrildi. Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bir televizyon kanalında sunucu olduğu öğrenildi.
Kudüs sokaklarında İsrail terörü!
21 Temmuz Cuma günü yaşanan gerilimlerin ardından Cuma'yı Aksa'da kılmak isteyen kalabalığa sert bir şekilde müdahale eden İsrail güçleri 3 Filistinliyi şehit etmişti. Gece saatlerine kadar süren İsrail müdahalesi Al Jazeera kamerasına böyle yansıdı.
Araç taşıyan tırın freni patlayınca ortalık savaş alanına döndü
Beykoz'da araç taşıyan tırın yokuş aşağıya giderken freni patladı. Üstünden 5 araç bulunan tır yoldaki araçlara çarptı, arkasındaki araçlar üst üste devrildi, ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Otobüsün önünü kesip askerleri bayıltana kadar dövdüler
Çarşı izinlerinin ardından otobüsle İzmit’ten Kandıra’daki birliklerine dönen 5 asker, otobüste tartıştıkları bir gencin yolu kesen 15 yakını tarafından feci şekilde darp edildi. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Dünyanın en derin havuzuna tüp kullanmadan daldı
Guillaume Néry adlı bir dalgıç, İtalya'da bir otelde bulunan 40 metre derinliğindeki havuzda tüpsüz daldı.
Paslı testere nasıl sirkeyle yenilenir?
Paslı bir testere beyaz sirke kullanılarak ve birkaç işlemden sonra Lignum isimli YouTube kanalı tarafından yenilendi.
Fethiye'de deprem böyle hissedildi
Ege Denizi’ndeki deprem Fethiye'de işte böyle hissedildi...
İsrail, Filistinlileri böyle gözaltına aldı!
İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerini ve mescidi ibadete kapatmasını protesto eden Filistinlilere plastik mermi, göz yaşartıcı bomba ve joplarla müdahale edildi. İsrail güçleri yakaladıkları göstericileri ise tutuklamaya devam ediyor. Çok sayıda genç, Mescid-i Aksa yakınlarındaki Salahaddin Caddesi’nde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere gözleri bağlı bir şekilde polis merkezine götürüldü.
Çin'de ilginç uygulama; 'Uyku Kapsülü'
Çin'de hayatın her alanına hızla yayılan mobil ödeme yöntemlerinin uygulandığı 'uyku kapsülleri', ülkede çalışan kesimden büyük ilgi görüyor.
Jandarma'dan drone'lu uyuşturucu operasyonu
Bursa Orhangazi ilçesine bağlı iki köyde, drone ile yapılan kontrollerde, kamu arazilerine Hint keneviri ekildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 662 kök Hint keneviri ve 460 gram kubar esrar ele geçirildi.
Van Gölü'nde görsel şölen
Van’ın Edremit ilçesindeki Dilkaya Havzası'na gelen flamingoların oluşturduğu görsel şov, izleyenleri hayran bıraktı.
Bodrum’da depremden sonra UFO gözlendi
Ege Denizi’ndeki deprem sonrasında bugün sabaha karşı 4:30’da Bodrum’da bir grup vatandaş gökyüzündeki parlak ışık topunu görüntüledi. Yıldızların sönük görüldüğü bir sırada parlak bir şekilde gözlenen ışık, ara sıra kaybolup tekrar beliriyordu. Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) geçmişteki depremlerden sonra da gözlendiği iddia edilmişti. Uzmanlar bu ışıkların, deprem sonrası yerden sızan gazların yükseldikçe diğer gazlarla etkileşime girmesinden oluşabileceğini belirtiyor. Komplo teorisleri
Terim ve Aydoğdu kavgasından yeni görüntüler!
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in Alaçatı’da karıştığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Terim ve damatları kavga sonrası mekandan çıkış anı kameralara yansıyor.
İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılan Müslümanlara saldırdı
Metal dedektörlerden geçmek istemediği için Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda yatsı namazını kılan müslümanlara İsrail askerleri tarafından saldırıldı.
Somali'de Osmanlı mirası tehdit altında
Osmanlı Devleti'nin uzun dönem himayesinde kalan Somali'nin stratejik liman şehri Berbera'daki tarihi yapılar, ecdadın izlerini taşıyor.
Tren yoluna döşenen bomba patlatıldı
Osmaniye’de teröristlerce tren yoluna döşenen bomba, yük treninin geçtiği sırada patlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tren raydan çıktı.
4 kişinin öldüğü kazadan yürek yakan detaylar
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve 4 kişi hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden hamile kadının doğumuna 23 gün kaldığı, diğer araçta bulunan 20 yaşındaki gencin ise 5 gün sonra askere gideceği ortaya çıktı.
Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Çanakkale'de, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü R.Ş., filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.
Bu şelalenin eşi ve benzeri yok
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale ziyaretçilerini bekliyor.
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