30.12.2016 17:03:24

Akrabasını pompalı tüfekle rehin alan şahıs Özel Harekat Polisleri tarafından yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akrabasını pompalı tüfekle rehin alan bir kişi Özel Harekat Polisleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akrabasını pompalı tüfekle rehin alan bir kişi Özel Harekat Polisleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Darıca Bağlarbaşı mahallesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Levent Özcan (35) henüz bilinmeyen bir sebeple yakın akrabası K.T.'yi(67) pompalı tüfekle rehin aldı. Rehin alınan K.T., kendisini rehin alan yakınının bir anlık dalgınlığı sonucunda evde kaçarak karakola gitti. Karakola giden K.T.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine Özel Harekat Polisleri olayın yaşandığı eve giderek etrafı sardı.Yapılan operasyon öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri evde saklanan zanlının teslim olması için anons yaptı. Anonslara karşılık vermeyen Levent Özcan'ı ikna etmek için olay yerine akrabaları çağırıldı. Akrabaları tarafından ikna edilen zanlı saklandığı yerden çıkarak polise teslim oldu.Akrabasını rehin alan Levent Özcan'ın emniyette yapılan işlemleri sırasında tehdit, basit yaralama suçlarından aranmakta olduğu tespit edilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.