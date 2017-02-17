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Akpınar'da dönüşüm için büyük adım
17.02.2017 17:53:39

Akpınar'da dönüşüm için büyük adım

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kentsel dönüşüm talep eden sitelere uygulanan 0,50 emsal artışından yararlanmak isteyen site sayısı 50'yi bulurken, Akpınar Mahallesi'nde de 1050 Konutlar'ın dönüşümü için önemli bir adım atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kentsel dönüşüm talep eden sitelere uygulanan 0,50 emsal artışından yararlanmak isteyen site sayısı 50'yi bulurken, Akpınar Mahallesi'nde de 1050 Konutlar'ın dönüşümü için önemli bir adım atıldı.

Akpınar Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, emsal artış uygulamasında herhangi bir aksama olmadığını belirterek, uygulamadan yararlanan site sayısının 50'yi aştığını söyledi. Akpınar Mahallesi'ndeki 1050 konutların da yapılacak dönüşümle Bursa'nın en prestijli alanlarından biri olacağını belirten Başkan Altepe, dönüşümün şimdiden hayırlı olmasını diledi. Altepe, yapılacak dönüşümle hem bölge sakinlerinin artık korkulu rüya görmeyeceğini hem de Bursa'nın prestijli konutlar kazanacağını söyledi.

Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın ve Osman Mesten'in de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Altepe, kentsel dönüşüm denince ilk akla gelen bölgenin 1050 Konutlar olduğunu, daha önce Büyükşehir Belediyesi olarak dönüşümün başlaması için çalışmalarda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını hatırlattı. Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 0.50 emsal artışı uygulamasından ilk yararlanan site olan Nilüfer Sitesi'nin İzmir yolu üzerinde fiziki olarak yükselmeye başladığını hatırlatan, 1050 Konutlar'ın da Mudanya yolu üzerinde prestijli bir bölge olduğunu kaydetti.

Kentsel dönüşüm talebi ile gelen herkesin "İlk yardım çantaları ile yatıyoruz" dediğini anlatan Altepe, "Dün meclisimizden 4-5 site daha geçti. Emsal artışından yararlanan site sayısı 50'yi aştı. 'Uygulama kaldırıldı, durduruldu' diye açıklamalar yapıldı. Bu konuda herhangi bir aksama yok. Bütün yetki bizde. O 17 ilçeyi ilgilendiren ana planlarla ilgili. Biz burada parsel parsel uyguluyoruz. Parsel bazlı olarak bölgenin yapısına göre herkese de aynı artış uygulanmıyor. Bu bölgede de çok büyük artışlara gerek kalmayacak. Aksayan, değişen hiçbir şey yok. Burası bir an önce yıkılsın ve Bursa'nın en güzel yeri olsun. Araçlarını sokaklara bırakıyorsunuz. Konutların altı otopark olacak. Araçlarınızı sokaklara bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Sadece otoparklar bile önemli bir kazanç. Dönüşüm bir an önce başlasın bu bölgeyi güzel bir semt olarak görelim" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Müfit Aydın da Bursa'nın giriş kapısı olan bu bölgeye güzel bir eser kazandırılması için çaba sarf edileceğini hatırlatarak, riskli alandaki yapıların bir an önce güvenilir hale gelmesinin önemine vurgu yaptı.
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