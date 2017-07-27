28.07.2017 10:21:15

AKOM uyardı: Kartal, Pendik, Adalar, Tuzla...

AKOM, İstanbul'un Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) 4 ilçe için şiddetli yağış uyarısı geldi.

Kentin Asya Yakası'ndaki Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da şiddetli yağış beklendiği ve yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı AKOM ekiplerinin bölgelerde tedbir aldığı belirtildi.

Bu arada, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtınada oluşan hasarlar giderilmeye çalışılıyor.