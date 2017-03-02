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'Aklımda ayrılmak gibi bir şey yok'
02.03.2017 15:29:02

'Aklımda ayrılmak gibi bir şey yok'

Boluspor Teknik Direktörü Çapa:- 'Benim aklımda ayrılmak gibi bir şey yok. Aklımdan öyle bir şey geçmiş olsa neden Eskişehir maçını bekleyeyim?'- 'Bizim buradan ayrılmamız Boluspor'a çözüm mü olacak? Bu ligde 17 teknik adam değişti. Hangi takımlar istediği hedefi yakaladı. Olaylara bu şekilde bakmak lazım'

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Benim aklımda ayrılmak gibi bir şey yok. Aklımdan öyle bir şey geçmiş olsa neden Eskişehir maçını bekleyeyim?" dedi.

Geçen hafta deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup olan Boluspor, kulüp tesislerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yaptığı antrenmanla Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çapa, 4 Mart Cumartesi günü oynanacak maçta iki takımın da galip gelmek için her şeyi yapacağını belirterek, istedikleri futbolu sahaya yansıtacaklarını ve 3 puanı alan taraf olacaklarını söyledi.


- "Samsunspor karşısında kötü oynadık"


Geçen hafta Samsunspor karşısında kötü oynadıklarına değinen Çapa, şöyle devam etti:

"Sonuçta mağlup olabilirsin ama mağlubiyet şekli açıkçası bizi çok üzdü. Daha önceki açıklamalarımda da söyledim. Almamız gereken dersler vardı. Her anlamda maç öncesi, maç sonrası tamamen yapmamız gereken doğru analizler var. O analizleri biz kendi adımıza yaptık. Nedenlerini araştırmaya çalıştık. Ümit ediyorum, doğru nedenleri bulmuş olalım ki bir sonraki deplasmanda aynı hataları yapmayalım."


- "Bu hafta yine en az 4 futbolcumuz olmayacak"


Devre arasında çok fazla transfer yaptıklarını dile getiren Çapa, buna rağmen sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Çapa, ilk devrede yaşadıkları bazı sıkıntıları Samsunspor deplasmanında da yaşamak zorunda kaldıklarının altını çizerek, "Ofansif anlamda alternatifsiz bir kadromuz vardı. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Ama sadece sayı olarak gidenle gelen aynı sayıda oldu. Geçen hafta hücum anlamında çok fazla alternatifimiz yoktu. Bu karşılaşmada da bazı eksiklerimiz var. Bu hafta yine en az 4 futbolcumuz olmayacak. Yani çok sağlıklı düşünmemiz lazım ki sağlıklı işler yapalım." ifadelerini kullandı.


- "Takımdan ayrılmayı düşünmüyorum"


Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Çapa, "Benim aklımda ayrılmak gibi bir şey yok. Aklımdan öyle bir şey geçmiş olsa neden Eskişehir maçını bekleyeyim? Artı biz, varsa sorunlarımızı aile içinde çözmeye çalışacağız. Herkes kendi ailesiyle yaşamış olduğu sıkıntıları arasında çözmeye çalışıyor. Biz sıkıntı değil yenilik yaşıyoruz." diye konuştu.

Çapa, gelinen süreçte taraftarların birtakım beklentilerinin olmasının çok normal olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklentisi olmayan bir kulüp var mı? Ligde 18 takım da lige başlarken şampiyonluk parolası ile başlıyor. Belirli bir hedef için başlıyor ama maalesef bu ligden 3 takım çıkabiliyor. Geri kalan 15 takım başarısız mı olmuş oluyor? Veya bu 15 takım misyonunu yerine getirmemiş mi oluyor? Gerçekçi olmak lazım. Şu anda tabelaya bakıldığı zaman neden bazı takımların şu anda hedefi doğrultusunda olduğunun ve bazılarının da neden bizim gibi inişli çıkışlı olduğu çok aşikar."


- "Bizim ayrılmamız Boluspor için çözüm mü olacak?"


Ligde kadrosunu koruyarak aynı teknik ekiple çalışan takımların hedefleri doğrultusunda ilerlediğini, değişiklik yapanların ise hedeflerinden saptığına dikkati çeken Çapa, "Malatya'ya bakıyorsun geçtiğimiz yılki kadrosu ve teknik heyeti ile devam ediyor. Sivas'a bakıyorsun o da aynı şekilde devam ediyor. Çok fazla değişen bir şey yok aslında sürpriz yok. Olaylara duygusal baktığımız için değişik çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bizim buradan ayrılmamız Boluspor'a çözüm mü olacak? Bu ligde 17 teknik adam değişti. Hangi takımlar istediği hedefi yakaladı. Olaylara bu şekilde bakmak lazım." şeklinde konuştu.

Çapa, taraftarların istediği şeyleri kendilerinin de istediğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftar tabii ki beklentiler içine girecek. Taraftar kadar biz de istiyoruz. Sonuçta bizim de kariyerimiz söz konusu. Artı biz buraya belirli işler yapmak için gelmiştik. Bu ligde her yıl 20 hoca değişiyor. Bazen bir takımdan 2-3. Buraya bir proje için geldik. Sezon başında kulüp bana biz şampiyonluk için oynayacağız deseydi o zaman ben tamamen değişik düşüncelerle ve değişik kadro yapısıyla gelirdim veya gelmezdim. Gerçekçi olmak lazım."



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