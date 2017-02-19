19.02.2017 17:38:36

Akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti

Batman'da babası ve kuzeniyle birlikte balık avlamaya giden bir çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

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Batman'da babası ve kuzeniyle birlikte balık avlamaya giden bir çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.Olay, Kozluk yolu üzerinde bulunan Batman Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez Timerç Mahallesi'nde ikamet eden Ali İ., oğlu Gökhan ve yeğeni Haşmet ile birlikte balık avlamak için çaya geldi. Burada çayın ortasında bulunan küçük bir kara parçasının üzerine çıkan çocuklar, iddialara göre baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen suyun akıntısına kapıldı. Çocukların çığlığını duyan Ali İ., suya atlayarak, onları kurtarmak için çaba sarf etti. Yeğeni, Haşmet'i kurtaran adam, tüm uğraşlarına rağmen 14 yaşındaki oğlu Gökhan'a ulaşamadı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bir süre sonra Gökhan'a ulaştı. Hazır bekletilen ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine götürülen Gökhan İ., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.