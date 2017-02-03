SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Akıncılar; 'Sigara ve obezite kanserin en önemli nedeni'
03.02.2017 11:13:51

Akıncılar; 'Sigara ve obezite kanserin en önemli nedeni'

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yapan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Akıncılar, obezite ve sigaranın kanserin en önemli sebeplerinden olduğunu söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yapan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Akıncılar, obezite ve sigaranın kanserin en önemli sebeplerinden olduğunu söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Merkez adına Başkan Dr. Barış Akıncılar, kanser oluşumunda yüzde 95 seviyesinde çevresel etkiler olmakla birlikte, kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınmasıyla kanser görülme sıklığının azalacağını vurguladı.

Kanserden korunmak için sağlıklı yaşam davranışları ile tarama programlarının yaşam süresinin uzatılabileceğine değinen Akıncılar, "Ülkemizde yılda yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Kanserli vakaların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmekte, bölge veya şehirlerimiz arasında kanser görülme sıklığı açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obeziteyle ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Kanser hakkında halk arasında 'kanser benim kaderim, ondan kaçamam', 'kanser ölüm demektir, 'kanser bir sağlık sorunudur, 'kanser gelişmiş ülkelerde, yaşlı ve refah düzeyi yüksek insanlarda görülen bir hastalıktır' şeklinde yanlış inanışlar olduğu belirtilen açıklamada, kanserin sadece sağlık sorunu değil, sosyal ve ekonomik yönleri de olan insan haklarını etkileyebilen bir sorun olduğu, kanser küresel bir sorun olduğu ve her yaşta görülebildiği ifade edilerek özellikle gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilediği dile getirildi.

Geliştirilen tedavi yöntemleriyle pek çok kanser türünde uzun yaşam sürelerine ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, doğru stratejilerle her üç kanserden birisinin önlenebildiğine dikkat çekildi.

Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca "Erken teşhis hayat kurtarır" prensibinin benimsendiğini, meme, kolorektal ve serviks kanserlerine karşı tarama hizmetlerinin ücretsiz verildiği belirtilerek, "Vatandaşımızın kanser taramalarına daha kolay ulaşabilmesi için Toplum Sağlığı Merkezimizce etkin bir şekilde hizmet verilmektedir. Tüm Toplum Sağlığı Merkezi Personeli, Aile Hekimlikleri, Sağlık Evleri, mobil (gezici) ve MSPS araçlarımız, ile vatandaşlarımıza ulaşılıp kanser taramaları konulu broşür ve afiş dağıtımı ve bilgilendirme yapılmakta, mamografi randevuları verilmektedir. Ayrıca aile hekimlerimiz de belli oranlarda kanser taramasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar." ifadelerine yer verildi.

Uygulanan kanser tarama programlarının etkinliğinin artırılması için, ülkemizde meme kanserinin daha erken yaşlarda görülmesi nedeniyle, meme kanseri tarama yaşı 40'a indirildiğine dikkat çekilerek, meme kanseri taraması için mamoğrafi (Meme Filmi) 40-69 yaş arası bayanlara yapıldığı, rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisi için 30-65 yaşları arasında bayanlara HPV-DNA ,smear (sürüntü), ayrıca bağırsak kanserlerine yönelik ülke genelinde 50- 69 yaşlar arasındaki kadın ve erkek de dışkıda gizli kan testi taramaları yapıldığı belirtildi.

Taramalar sayesinde üç kanser türünde de erken teşhis imkanları sağlanarak, erken tedavi olma imkanı yakalandığını ve hastalarda ciddi yan etkilere neden olan tedavilerin önüne geçileceği vurgulanarak, "Ülkemizde kanserle olan mücadele bütün toplumsal unsurların desteği ile devam edecektir. Kanserle mücadele uzun soluklu bir maraton olup yeterli ekonomik güç yanında halkımızın da aktif katılımını gerektiren bir süreçtir. Biz farkındayız, kanseri yeneceğiz." dendi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Otomobilde 830 paket kaçak sigara ele geçti
Otomobilde 830 paket kaçak sigara ele geçti
Adıyaman'da durdurularak aranan otomobilin bagajında 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.
03.02.2017 11:34:10
RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası
RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası
RTÜK tarafından argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi.
03.02.2017 11:26:34
İsveç'te donan nehirdeki geyik kurtarıldı
İsveç'te donan nehirdeki geyik kurtarıldı
İsveç'te donan nehirlere düşen geyikler, hayvansever vatandaşların yardımıyla hayata döndürülüyor.
03.02.2017 11:16:05
Beşiktaş Tosic ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Tosic ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Dusko Tosic ile sözleşme yenilendiğini borsaya bildirdi
03.02.2017 11:13:40
Adana'da Suriyeli mülteciler birbirlerini kandırdı
Adana'da Suriyeli mülteciler birbirlerini kandırdı
Adana'ya göç eden Suriyeli mülteciler, başka Suriyeliler tarafından dolandırıldı.
03.02.2017 11:08:04
Fitch İzmir’e verdiği AA+ notunu teyit etti
Fitch İzmir’e verdiği AA+ notunu teyit etti
Fitch, İzmir Büyükşehir Belediyesine verdiği ulusal uzun vadeli ‘yatırım yapılabilir’ notunu AA+ olarak korunduğunu açıkladı.
03.02.2017 10:55:22
Hitler'in 'kanlı telefonu' açık artırmada
Hitler'in 'kanlı telefonu' açık artırmada
Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.
03.02.2017 10:55:03
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Darbecilere maaş ve ikramiye bağlandı!
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Abdullah Gül'den Trump'a: Ucuz bir şovdan ibaret
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Bakan'ın Edirne'de diz çöken askerlerle çektirdiği fotoğraf olay oldu
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Trump'ın baş danışmanından 'Çin ile savaş' sinyali
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' tepkisi
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi ortaya çıktı
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları