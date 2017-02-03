03.02.2017 11:13:51

Akıncılar; 'Sigara ve obezite kanserin en önemli nedeni'

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yapan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Akıncılar, obezite ve sigaranın kanserin en önemli sebeplerinden olduğunu söyledi.

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4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yapan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Akıncılar, obezite ve sigaranın kanserin en önemli sebeplerinden olduğunu söyledi.4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.Merkez adına Başkan Dr. Barış Akıncılar, kanser oluşumunda yüzde 95 seviyesinde çevresel etkiler olmakla birlikte, kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınmasıyla kanser görülme sıklığının azalacağını vurguladı.Kanserden korunmak için sağlıklı yaşam davranışları ile tarama programlarının yaşam süresinin uzatılabileceğine değinen Akıncılar, "Ülkemizde yılda yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Kanserli vakaların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmekte, bölge veya şehirlerimiz arasında kanser görülme sıklığı açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obeziteyle ilişkilidir." ifadelerini kullandı.Kanser hakkında halk arasında 'kanser benim kaderim, ondan kaçamam', 'kanser ölüm demektir, 'kanser bir sağlık sorunudur, 'kanser gelişmiş ülkelerde, yaşlı ve refah düzeyi yüksek insanlarda görülen bir hastalıktır' şeklinde yanlış inanışlar olduğu belirtilen açıklamada, kanserin sadece sağlık sorunu değil, sosyal ve ekonomik yönleri de olan insan haklarını etkileyebilen bir sorun olduğu, kanser küresel bir sorun olduğu ve her yaşta görülebildiği ifade edilerek özellikle gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilediği dile getirildi.Geliştirilen tedavi yöntemleriyle pek çok kanser türünde uzun yaşam sürelerine ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, doğru stratejilerle her üç kanserden birisinin önlenebildiğine dikkat çekildi.Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca "Erken teşhis hayat kurtarır" prensibinin benimsendiğini, meme, kolorektal ve serviks kanserlerine karşı tarama hizmetlerinin ücretsiz verildiği belirtilerek, "Vatandaşımızın kanser taramalarına daha kolay ulaşabilmesi için Toplum Sağlığı Merkezimizce etkin bir şekilde hizmet verilmektedir. Tüm Toplum Sağlığı Merkezi Personeli, Aile Hekimlikleri, Sağlık Evleri, mobil (gezici) ve MSPS araçlarımız, ile vatandaşlarımıza ulaşılıp kanser taramaları konulu broşür ve afiş dağıtımı ve bilgilendirme yapılmakta, mamografi randevuları verilmektedir. Ayrıca aile hekimlerimiz de belli oranlarda kanser taramasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar." ifadelerine yer verildi.Uygulanan kanser tarama programlarının etkinliğinin artırılması için, ülkemizde meme kanserinin daha erken yaşlarda görülmesi nedeniyle, meme kanseri tarama yaşı 40'a indirildiğine dikkat çekilerek, meme kanseri taraması için mamoğrafi (Meme Filmi) 40-69 yaş arası bayanlara yapıldığı, rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisi için 30-65 yaşları arasında bayanlara HPV-DNA ,smear (sürüntü), ayrıca bağırsak kanserlerine yönelik ülke genelinde 50- 69 yaşlar arasındaki kadın ve erkek de dışkıda gizli kan testi taramaları yapıldığı belirtildi.Taramalar sayesinde üç kanser türünde de erken teşhis imkanları sağlanarak, erken tedavi olma imkanı yakalandığını ve hastalarda ciddi yan etkilere neden olan tedavilerin önüne geçileceği vurgulanarak, "Ülkemizde kanserle olan mücadele bütün toplumsal unsurların desteği ile devam edecektir. Kanserle mücadele uzun soluklu bir maraton olup yeterli ekonomik güç yanında halkımızın da aktif katılımını gerektiren bir süreçtir. Biz farkındayız, kanseri yeneceğiz." dendi.