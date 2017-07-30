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Akıncı Üssü davası başlıyor
Akıncı Üssü davası başlıyor
30.07.2017 14:00:00

Akıncı Üssü davası başlıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ağustos Salı günü başlanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ağustos Salı günü başlanacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminin kilit isimleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, "sivil imam"lar oldukları belirtilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanacağı davada, duruşmalar 29 Ağustos'a kadar Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edecek.

Darbe girişiminin yönetildiği ve darbenin kilit isimlerinin yer aldığı Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Gülen, iki numaralı sanığı Öksüz, üç numaralı sanığı ise Batmaz olarak gösteriliyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın başkanlığında yapılacak yargılama, 1 Ağustos'ta başlayacak. Sincan Cezaevi kampüsündeki salonda görülecek duruşmalara 29 Ağustos'a kadar devam edilecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Mahkeme Başkanı Giray, yargılama başlamadan önce Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda incelemelerde bulundu.

Duruşma salonunda sanık yakınları için ayrılan bölüme sayıları çok olduğu için müştekiler oturacak. Salona az sayıda sanık yakını da alınacak.

Duruşmanın güvenliği için Sincan Cezaevi Jandarma Taburu ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından jandarma personeli görev alacak. Cezaevi taburundan 550 personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 250'si komando, 330'u da jandarma olmak üzere bin 130 jandarma personeli, duruşma salonu ve çevresinde görev yapacak.

Sanıklar duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirilecek. Yürüyüş sırasında FETÖ'nün "sivil imamları"ndan, Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yönettikleri belirtilen Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, ön sıralarda yer alacak. "Sivil imam"lardan sonra yürüyüş sırasında eski asker sanıklar yer alacak.

Jandarma, duruşma salonu dışında da hava savunma sistemleri, keskin nişancılar, bomba arama ve asayiş köpekleri, TOMA ve zırhlı araçlar, arı drone ve seyyar plaka tanıma sistemiyle güvenliği sağlayacak.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

FETÖ elebaşı Gülen, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Öksüz ile sivil şüphelilerden Batmaz, iddianamedeki ilk 3 sanık olarak yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile darbe girişimi sırasında "hürriyetinden yoksun kılınan" Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de aralarında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören 96, maktul yakını 77 kişi ile bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu diğer 20 kişinin müşteki gösterildiği iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ de müşteki tüzel kişilikler olarak sıralanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen ile 2 numaralı şüpheli Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasa'yı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede konu edilen eylemler şunlar:

"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak darbe girişime iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

DURUŞMAYI ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE SİYASİLER DE İZLEYECEK

Duruşmayı, özellikle Kahramankazan'da şehit olan vatandaşların yakınları ve gazilerle AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de izleyecek.

Bu arada, darbe girişimi sırasında emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki dava, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi. Böylelikle Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın sanık sayısı 486'ya çıktı.

FİRARİLER

Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi tutuksuz yargılanacak.

Aralarında Gülen ve Öksüz'ün de bulunduğu 7 firari sanık hakkında ise yakalama kararları bulunuyor.

Davanın firari sanıkları arasında, Konutkent'te örgüte ait Empati Danışmanlık Şirketi adına kiralanan 3 katlı villada Öksüz başkanlığında darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve Akıncı Üssü'ndeki haritalarda parmak izi çıkan eski Jardarma Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Yine darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evi kiralayan Ahmet Sürmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin sanıklarından ve Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan SAT komandosu eski Üstçavuş Fatih Arık ve eski Kıdemli Çavuş Halit Çetin ile darbeye hazırlık toplantıları için kullanılan evleri kiralayan sivil sanık Serkan Aydın da firariler arasında bulunuyor.


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