26.12.2016 23:20:15

Akıncı referandum için 2017'i yazını işaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğr

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde 2017 yılı yazında referandumun gündeme gelebileceğini söyledi.Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından KTGB lokalinde düzenlenen "Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması"nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre Zirvesi öncesi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında basın mensuplarına ayrıntılı bilgi vererek, soruları yanıtladı. Toplantıya Müzakereci Özdil Nami ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek 8-10 başlığın sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde 2017 yılı yazında referandumun gündeme gelebileceğini ifade etti. Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde 100'ü aşkın konu bulunduğunu, 8-10 konunun ise en önemli konular olduğunu, zorluğun da bundan kaynaklandığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'de Cenevre Zirvesi'nde halledilmesi zorunlu konuların ele alınacağını, toprak dahil yönetim ve mülkiyete dayalı konuların sonuca bağlanması durumunda haritaların ortaya konacağını, ardından da garanti ve güvenlik konularına odaklanılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her şey yolunda giderse ve yol kazasına uğramazsa yaz aylarında referandum gündeme gelebilir" dedi.Cenevre Zirvesi'ne katlımla ilgili Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki açıklamalardaki farklılıklara değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Aralık'ta varılan mutabakatın çok açık olduğunu, 9-11 Ocak tarihleri arasında masada iki tarafın olacağını, daha sonra garantör 3 ülkenin dahil olacağını yineledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin zirveye katılarak masada bulunması yönünde bir karar olmadığını, buna gerek de olmadığını kaydetti. Akıncı, Kıbrıs'ta yeni duruma imza atacak olanın bugünkü "Kıbrıs Cumhuriyeti" değil, yeni oluşacak Birleşik Federal Kıbrıs olacağının altını çizdi.1 Aralık'taki uzlaşma metnine değinen Akıncı, "Uzlaşma metni açık. Masada iki taraf olacak. 12 Ocak'tan sonra da 3 garantör ülke olacak. Masanın etrafında başka biri de olmayacak" dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı, KTGB'ye davet için teşekkür ederek, Mont Pelerin zirvesinde nelerin olup bittiğini basınla paylaştıklarını, bir şey saklamadıklarını, herkesin neler olup bittiğini bildiğini anlattı. Cenevre öncesi müzakereciler ve liderler düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Akıncı, 4 Ocak'ta liderlerin bir araya geleceğini, gerekmesi hainde 7 Ocak'ta bir buluşmanın daha yapılabileceğini söyledi.KTGB Başkanı Sami Özuslu da, Cenevre Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı konuk ederek, gelişmeler hakkında bilgi almanın ihtiyaç duydukları bir konu olduğunu belirtti. Özuslu, davete katılımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür etti.