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03.03.2017 20:19:18
Akıncı'nın liderler toplantısına katılmama kararı
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Almanya Zeybekçi’nin toplantısını yine iptal etti
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Frechen kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.
03.03.2017 20:04:42
Tunceli'de bazı yollar ulaşıma kapatıldı
Tunceli merkezi ile Pülümür, Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçelerinde bazı tali yollar ulaşıma kapatıldı.
03.03.2017 19:46:32
Artık yabancı dil öğrenmeye gerek kalmadı
Kulaklıklar yabancı dili gerçek zamanlı olarak çevirebilecek.
03.03.2017 19:38:25
Gülen'in avukatı Orhan Erdemli tutuklandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı.
03.03.2017 19:27:36
Fenerbahçe'ye PFDK şoku
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
03.03.2017 18:41:17
Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kuruluyor
Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
03.03.2017 18:37:43
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşına Adalet ve Ekonomi bakanlarının programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı iletti.
03.03.2017 18:33:06
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Tunus Cumhurbaşkanı Essebsi, Almanya Başbakanı Merker
Cumhuriyet gazetesi önünde havaya ateş açılması
Libya'daki olaylar
Yağmur duasına çıkılan arabanda, yağış sevinci
HDP İl Başkanı'nda FETÖ içerikli yayın
Akıncı'nın liderler toplantısına katılmama kararı
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'2 ayda 267 bin 984 kişi istihdam edildi'
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