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Akıncı: 'Doğu Akdeniz'de barış şarkılarını duymak isteriz'
07.05.2017 15:03:48

Akıncı: 'Doğu Akdeniz'de barış şarkılarını duymak isteriz'

Geçtiğimiz günlerde Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ne uyarı mesajı veren Güney Rum tarafına mehter marşı dinletilmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Biz Doğu Akdeniz'de savaş tamtamlarını ve mehter marşlarını değil, barış şarkıları ve dostluk türkülerini duymak isteriz' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ne uyarı mesajı veren Güney Rum tarafına mehter marşı dinletilmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz Doğu Akdeniz'de savaş tamtamlarını ve mehter marşlarını değil, barış şarkıları ve dostluk türkülerini duymak isteriz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum tarafı, Akdeniz açıklarında sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ne uyarı mesajı vermişti. Gemi mürettebatı da Rum yetkililere telsizden mehter marşı dinleterek karşılık vermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olaya ilişkin açıklama yaptı. KKTC Cumhurbaşkanlığı basın bürosu tarafından yapılan açıklamada Akıncı, Kıbrıs ve çevresindeki doğal zenginliklerin her iki halkın ortak zenginliği olduğunu vurgulayarak, "Biz Doğu Akdeniz'de savaş tamtamlarını ve mehter marşlarını değil, barış şarkıları ve dostluk türkülerini duymak isteriz" dedi.

"Biz ülkemizde ve bölgemizde barış şarkılarıyla dostluk türkülerinin çalınmasını isteriz" diyen Akıncı, Kıbrıs'ın yakın coğrafyasında başta Suriye olmak üzere her gün insanlık trajedileri yaşandığını ifade ederek, "Biz benzer acıları geçmişte yaşadık. Biz Doğu Akdeniz'de, bu sularda savaşın çıkmasını asla istemeyiz. Ama barış şarkıları tek sesle olmaz, sadece bizim sesimizle olmaz. Bu sese onların da katılması lazım. Barış şarkıları ve dostluk türküleri güneyden de gelmeli. Bu barış şarkılarına garantörler de katılmalı, BM uyumlu ilerlemeyi sağlamak için orkestra şefi gibi çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Şubat ayındaki seçim nedeniyle güney yönetiminin adım atmak istemediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

"Bizim uzattığımız barış ve çözüm eli havada kalıyor. Temmuza kadar bu eli tutmalarını, yapıcı yönde olumlu karşılık vermelerini, dostluk ve barış şarkılarımıza gönülden iştirak etmelerini bekliyoruz. O zaman bu adada çok daha güzel günlere ulaşmak mümkün olacak. Kıbrıs Türk tarafı olarak, çözüm için masada kendi haklarımızı korurken diğer toplumun haklarını da gözetiyoruz. Barış için çekinmeden adımlar atıyoruz. Mont Pelerin'da, Cenevre'de bunu kanıtladık. Güney'in de yapması gereken şeyler var. Dönüşümlü başkanlığı bir tartışma konusu olmaktan çıkarıp artık kararlara etkin katılımı kabul etmeleri lazım. Dostluk ve barış şarkılarımıza ve adımlarımıza eşlik etmeleri lazım."

Akıncılar'da düzenlenen "Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı"na katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılan yol düzenlemesi ile köye eskiye oranla daha kolay ve en azından formalitesiz gelinebildiğini aktardı. Akıncı, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın her noktasında en ücra yerine kadar, bu ada topraklarında serbestçe dolaşabileceğimiz, özgür insanlar olarak huzur içinde yaşayabileceğimiz bir adayı kalıcı olarak oluşturmaktır."
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