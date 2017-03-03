03.03.2017 20:56:23

Akıncı: Artık adım atma sırası Rum tarafına geldi

Akıncı, 'Artık adım atma sırası Rum tarafına geldi. Yarım ağızla da olsa, yapılan hatayı kabul ettiler. Hatayı düzeltin ki ertesi gün masaya hep birlikte oturalım.' dedi.

AA'nın haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan ziyaretinin ardından adaya dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akıncı, Rum tarafının "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhakı) referandumunun okullarında kutlanması" kararından geri adım atmaması ve bu nedenle yapılması planlanan liderler toplantısına katılmaması konusunda "Bu hatayı yarın düzeltin, öbür gün masayı yeniden kuralım." dedi.

Müzakerelerde birçok konuda ilerlemeler sağlandığına, bunda Kıbrıs Türk tarafının çok ciddi katkıları olduğuna işaret eden Akıncı, "Artık adım atma sırasının Rum tarafına geldi. Bu konularda bu kadar tutuk davranırlarsa, bu kadar isteksizlik gösterirlerse federasyon istediklerine bizi nasıl ikna edeceklerdir? Yarım ağızla da olsa yapılan hatayı kabul ettiler. Hatayı düzeltin ki ertesi gün masaya hep birlikte oturalım." şeklinde konuştu.