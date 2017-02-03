03.02.2017 18:25:04

Akın Aydın, Ulubey Milli Eğitim Müdürü oldu

Ordu'nun Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Akın Aydın atandı

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Ordu'nun Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Akın Aydın atandıOrdu il Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapmakta iken Rotasyonla İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan Akın Aydın, buradan Ordu İli Ulubey İlçesine Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Aydın Ulubey ilçesindeki görevine başladı.Ulubey'in kendi doğup büyüdüğü ilçe olduğunu belirten Aydın, ilçesine hizmet edeceğinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.