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AKİMMED: '28 Şubat zihniyeti 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldü'
28.02.2017 17:35:00

AKİMMED: '28 Şubat zihniyeti 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldü'

28 Şubat 1997 yılındaki Post Modern Darbenin 20. yılı münasebetiyle Akşehir'de faaliyet gösteren ve kısa adı AKİMMED olan Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

28 Şubat 1997 yılındaki Post Modern Darbenin 20. yılı münasebetiyle Akşehir'de faaliyet gösteren ve kısa adı AKİMMED olan Akşehir İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AKİMMED dernek Başkanı İbrahim Öncel, dernek üyeleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapıldı.

AKİMMED Başkanı İbrahim Öncel yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizde sayısı milyonları bulan İmam-Hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden yirmi yıl geçti. AKİMMED olarak bizler, bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden hiç vazgeçmedik, yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma misyonunu üstlendik. Hatırlanacağı gibi 'irtica ile mücadele' adı altında sürdürülen ve MGK kararlarıyla uyumlu bir şekilde siyasi erk tarafından hayata geçirilen uygulamalar, 2009'a kadar devam etti. Şüphesiz sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir biçimde ve ısrarla yürütüldü. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle İmam-Hatiplerin ortaokul kısmı kapandı, katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu, üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı ve 'irtica' yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu. On binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen hukuksuzlukların karşısında medya, hukuk ve siyaset cephelerinden yeterli destek gelmeyince, ÖNDER şemsiyesi altındaki 400'den fazla İmam-Hatip derneği taşın altına elini, gövdesini koydu, her fırsatta yaşananları kamuoyuna duyurdu. Tarihe '28 Şubat post-modern darbesi' olarak geçen süreci hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlatmanın, bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin, 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz" dedi.

Öncel, "Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz. Vazifemizin hala devam ettiği bilincinde olarak, taze dimağların bu mücadeleyi bir bayrak yarışı gibi bizlerden daha faydalı yerlere, zirveye taşıyacaklarına kaniyiz. 15 Temmuz'da tüm mazlum coğrafyaların elleri kalbinde, ağızlarında dualarla seyrettiği memleketi ve maneviyatı müdafaa direnişini oluşturan temel motivasyonun aynı ruh kökü ile beslenen bir düşüncenin eseri olduğunu biliyoruz. Bu ruh, 28 Şubat'ta tecrübe edilen kötülükleri püskürtme adına meydana gelmiş bir bilinç haliydi. AKİMMED olarak; iyiliği yayan ve fenalıkları def eden yeni bir iyilik neslinin yetişmesinde üstlendiğimiz vazifenin hakkını verme gayretinde olacağız ve ümitlerimizi yitirmeyeceğiz. 28 Şubat Türkiye'ye yönelik bir kasıttı, 15 Temmuz Hain darbe girişimi de öyle Bunu biliyoruz; hatırlıyoruz, hatırlatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından basın açıklaması sona erdi.
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