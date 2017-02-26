27.02.2017 11:25:16

Akıllı duraklar için pilot uygulama

Kırklareli Belediyesi tarafından 'Akıllı Durak' projesi için pilot uygulamaya başlandı.

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Kırklareli Belediyesi tarafından "Akıllı Durak" projesi için pilot uygulamaya başlandı.Kırklareli il merkezinde, Karagöz heykeli yanında bulunan otobüs durağında uygulanmaya başlayan sistem sayesinde, otobüs bekleyen vatandaşlar binmek istedikleri otobüsün o durağa ne zaman geleceğini görebiliyor.Proje hakkında bilgiler veren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli'mizi yeniliklerle buluşturma çabası içerisindeyiz. Bu uygulamada onlardan biri olacak. Pilot uygulama ile Karagöz Heykelimizin yanında bulunan durağa ekranı monte ettik. Faydalı olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız otobüs geçti mi? Otobüs ne zaman gelecek ? Gibi cevaplarını bu ekran sayesinde bulacak' dedi.