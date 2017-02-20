20.02.2017 15:49:31

Akıllı Durak sayısını artıyor

Bilecik Belediyesi, çağın gerekliliklerine uygun çözümler üretme adına başlattığı çalışmalar sayesinde 'akıllı durak' sayısını artırıyor.

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Bilecik Belediyesi, çağın gerekliliklerine uygun çözümler üretme adına başlattığı çalışmalar sayesinde "akıllı durak" sayısını artırıyor.Belediye kentin belirli bölgelerinde kışın yağmurdan ve soğuktan, yazın sıcaktan koruyan konforlu klimalı durak uygulaması yapım çalışmaları ise halen devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; duraklarda klima, internet, kurumsal rehber yer alıyor. Estetiki açıdan daha güzel olan duraklar özellikleri açısından da farklı. İçerisinde daha fazla yolcunun bekleyebileceği, durak Kış mevsiminde ısıtma özelliğine sahip duraklar, yaz mevsiminde de içerisinde olan klima sayesinde yolcuların serin ortamda toplu taşıma araçlarını beklemesi sağlanacak.Uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise; "Bu son derece memnun edici güzel bir uygulama. Kente yakışan modern duraklara kavuşuyoruz. Böyle bir uygulamayı hayata geçirdikleri için başta Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya ve emeği tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Bileciklilerin hizmetine giren akıllı durak projesinin önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.