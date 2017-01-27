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'Akılcı Antibiyotik Kullanımı'
27.01.2017 11:38:19

'Akılcı Antibiyotik Kullanımı'

Sağlık Bakanlığının 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' konusundaki çalışmaları kapsamında Eskişehir'deki aile sağlığı merkezlerinde GAS Beta Hızlı Tanı Testi kullanılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' konusundaki çalışmaları kapsamında Eskişehir'deki aile sağlığı merkezlerinde GAS Beta Hızlı Tanı Testi kullanılmaya başlandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'nın, hafta başındaki 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kampanyası Lansman Toplantısı' ile başlattığı 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' konusuyla ilgili bilgi verdi. Akılcı ilaç kullanımının ilk defa 1985 yılında DSÖ tarafından Nairobi'de yapılan bir toplantıda, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en uygun maliyette ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlandığını anlatan Dr. Mumcu, "DSÖ tahminlerine göre dünyada ilaçların yüzde 50'den fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, satılmakta ve kullanılmaktadır. İlaçların doğru bir şekilde kullanılması tedavi başarısı için önemlidir. İlaçlar doğru kullanılmadığı zaman ilaçlardan beklenen etki sağlanamaz. Tedavi tamamıyla gerçekleşemez. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır. Bakteri dışındaki mikroorganizmalara etkisizdir. Yani gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaz. Yaygın ve gereksiz kullanım, antibiyotik direncine neden olur. Direnç geliştiğinde ise bakterilere karşı elimizdeki silahları kaybetmiş oluruz. Sonraki dönemlerde tedavi edemediğimiz enfeksiyonlar nedeniyle hastalarımızın hayatlarını kaybetmelerine neden olur. Antibiyotik keşfedilmeden önceki döneme yani başa dönülmüş olur. Antibiyotik ateş düşürücü değildir. Hekimin önerisi olmadan asla ilaç kullanılmamalıdır. Asla hekime antibiyotik reçetelenmesi ile ilgili baskı yapılmamalıdır. Hasta kendine ait özel durumları var ise hekimiyle paylaşmalıdır. Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda ülkemizde sağlık çalışanlarında ve halkımızda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017" hazırlanmış ve yılından beri uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması öncelikli faaliyet alanı olarak belirlenmiş ve bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmiştir" diye belirtti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın 23 OCak 2017 tarihinde gerçekleşen Akılcı İlaç Kullanımı Lansman Toplantısı'nda, boğaz enfeksiyonuna neden olan bakterilerden Grup A Streptokok (GAS) tespitine yönelik olarak, hızlı tanı testi kullanımı uygulamasının başlatılacağını bildirdiğini hatırlatan Dr. Mumcu, Eskişehir'deki çalışmalarla ilgili şunları aktardı;

"Antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun"

"Beta mikrobunu (Grup A Beta Hemolitik Streptokok) tespit eden bu test 5 dakika içerisinde sonuç verir. Bir boğaz enfeksiyonuyla ilgili antibiyotik yazılacaksa hekim bu testi yapacak ve bu testin sonucuna göre antibiyotik verecektir. Konu ile ilgili ilimizde 2014 yılından beri Bakanlık koordinasyonunda çalışmalar devam etmektedir. İlimizdeki hekimlerimize bu konuda sürekli eğitimler verilmektedir. Akılcı İlaç ve Antibiyotik kullanımı ve GAS Beta Hızlı Tanı Testi'nin kullanımına yönelik olarak 19 Ocak 2017 tarihinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları A. D.'nda görevli Prof. Dr. Nurettin Erben ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevil Aykın tarafından aile hekimlerine eğitim verilmiştir. 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren aile sağlığı merkezlerinde GAS beta hızlı tanı testleri kullanılmaya başlanmıştır. Kamu Hastaneleri Kurumu da kendi bünyesindeki hastanelerde GAS Beta Hızlı Tanı Testi'nin kullanımına yönelik çalışmaları başlatmıştır. Önümüzdeki günlerde tüm Kamu Hastanelerinde de özellikle antibiyotiğin çok yazıldığı polikliniklerde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Özel sağlık kuruluşlarına da yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. İleri ki dönemlerde bu çalışmaların kapsamı daha da genişletilecek ve tüm sağlık uygulayıcılarını kapsaması sağlanacaktır. Halkımıza, 'antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun' diyoruz."

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