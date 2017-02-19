19.02.2017 17:53:41

Akhisarlı muhtarlarla buluşma devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Akhisar Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde muhtar buluşmalarının 4'üncüsünü gerçekleştirdi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Akhisar Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde muhtar buluşmalarının 4'üncüsünü gerçekleştirdi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki projeleri ve yapılacak yatırımları muhtarlarla görüşmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Akhisarlı muhtarlarla buluştu. Toplantıda Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Aslan, Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri de hazır bulundu. Akhisar'da 4'üncü kez muhtarlar ile buluştuklarını ve ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Mustafa Genç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Akhisar'da birçok çalışma yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmaları ve yapmayı planladığımız projeleri de muhtarlarımızla buluşarak onlara aktarıyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini dinleyerek Akhisar'a en iyi hizmeti ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.