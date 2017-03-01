01.03.2017 21:04:17

Akhisar'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Akhisar merkez Hacı İshak Mahallesi'nde emniyet güçlerinin 5 adrese yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede M.G, B.G ve G.G tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüphelilerden Z.G ve S.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.