28.01.2017 20:24:17

Akhisar'da kazanan Eskişehir oldu

Türkiye Basketbol 1. Ligi 20. haftasında Akhisar Belediyespor evinde Nesine.com Eskişehir Basket takımını konuk etti. Eskişehir Basket 92-90 mücadeleden galip ayrıldı.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi 20. haftasında Akhisar Belediyespor evinde Nesine.com Eskişehir Basket takımını konuk etti. Eskişehir Basket 92-90 mücadeleden galip ayrıldı.Karşılamanın ilk periyoduna hızlı başlayan ev sahibine konuk ekip de iyi cevap verince ilk periyot 20-20 sona erdi. İkinci periyotta ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı ve 23-21 ikinci periyodu önde kapatırken soyunma odasına 43-41 önde gitti.Üçüncü periyotta iyi bir oyun çıkaran ev sahibi ekip rakibini 21-18 üstünlük sağlarken tabelada skor 64-59 ev sahibinin üstünlüğü ile son buldu. Üçüncü periyoda konuk ekip üstün başladı, son 3 dakika kala üstünlüğü sağladı. Son 1 dakikaya girilirken skor konuk ekibin 90-85 üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın son 30 saniyesinde ise ev sahibi ekip aradaki farkı 2 sayıya indir ve 90-92 geçildi. Geri kalan sürede skor değişmeyince Akhisarlı devler karşılaşmadan 90-92 mağlup ayrılan taraf oldu.Karşılaşmanın en skorer oyuncusu nesine.com Eskişehir Basket takımından 34 sayı Josh Duncan olurken Akhisar Belediyespor'dan ise 24 sayı ile Reha Öz takımının en skorer oyuncusu oldu.Akhisar Belediyespor Lig'in 20 haftalık periyodunda 28 puan ile 11. sırada yer alırken, konuk ekip Nesine.com Eskişehirspor Basket takımı ise 37 puan ile Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol takımı ile birlikte liderliği paylaştı. Akhisar Belediyespor 21. haftada Yalova Group Belediyespor'un rakibi olurken lider Nesine.com Eskişehir Basket takımı ise Mamak Belediye Ankara DSİ takımını konuk edecek.