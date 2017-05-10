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Akhisar'da engelliler gönüllerince eğlendi
10.05.2017 17:48:43

Akhisar'da engelliler gönüllerince eğlendi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Akhisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Kapaklı Zeliha Keskinoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği Engelliler Haftası etkinliği, Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda yapıldı. Programda öğrencilerin sergilediği dans, halk oyunları gösterileri ve müzik şovları büyük beğeni topladı. Programda mezun olan öğrencilerin kep atma töreni de renkli görüntülere sahne oldu. Programda konuşan Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, çok özel anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Bize bu özel anları yaşatan güzel çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir performans sergilediler. Öğrencileri, öğretmenleri 1 yıl boyunca göstermiş oldukları çaba ve gayretin sonucunda bugün gerçekten çok güzel anlarını bizlerle paylaştılar. Hepsini ve ailelerini canı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum böyle güzel çocuklara sahip oldukları için. Bizim gerçek hayatta ihmal ettiğimiz çoğu zaman hayatın meşgalesi içerisinde unuttuğumuz birbirimize dokunma, sevdiğimizi ifade etmeyi çoğu zaman unutuyoruz. Ama onlar bize bugün bütün bu güzellikleri hatırlattılar. İçinde bulunduğumuz hafta engelliler haftası, bugünler ve bu haftalar yapılanlarla ilgili bizlere bir değerlendirme yapabilme, neleri yaptık neleri yapamadık ve onları hayata sokabilmemizin muhasebesini bizlere sunma imkanı veriyor. Çocuklarımız çıtayı gerçekten çok yüksek tuttular. Bizlerin de sorumluluğunu ziyadesiyle arttırdılar" dedi.

Engelliler Haftası programına, Kaymakam Kaan Peker, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer ve şube müdürleri, Akhisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Oğuzhan Tarhan ile Kapaklı Zeliha Keskinoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Kenan Dalargıç, öğrenciler ve veliler katıldı.
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