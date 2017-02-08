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Akhisar Belediyespor'un kilit maçı
08.02.2017 12:25:10

Akhisar Belediyespor'un kilit maçı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'la oynayacak olan Akhisar Belediyespor, zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'la oynayacak olan Akhisar Belediyespor, zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Akhisar Belediyespor, Yılmaz Atabarut Tesislerinde tam kadro gerçekleşen idmanda yeşil-siyahlılar düz koşu, ısınma ve 5'e 2 pasın ardından çift kale taktik maçı yaptı.

Çaykur Rizespor'u yakında takip ettiklerini belirten Tolunay Kafkas bu maçın Akhisar Belediyespor için ligde kilit konumda olduğunu ifade ederek; "Şimdi önümüzde Rize maçı var, lig bizim için artık kritik bir noktaya geldi. Burada bu hafta kendi saha ve seyircimiz önünde bu maçı kazanmak istiyoruz. Dün idmana başladık, iyi hazırlanacağız, kolay bir rakip yok. Rizespor özellikle kontratağı iyi oynayan bir takım, sol tarafı çok kuvvetli. Özellikle Özgür ve İsmail tarafı kuvvetli görünüyor. Zayıf yönlerini tespit edip bizim güçlü yönlerimizin olabileceği taktik anlayışımızı ona göre şekillendireceğimiz bir hafta" dedi.

Her maça farklı sistem

Kupada denenen farklı taktik anlayışına devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Kafkas; "Ben taktik anlayışta esnek davranmaktan yanayım. Yani aslında her maç aynı sistem değil de, maçına göre farklı taktik anlayışları ile çıkmak isteyen bir teknik adamım. Ama maalesef bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Çok kolay olmuyor. Oyuncuların ve kendinin de dahil geçmişten gelen çok büyük altyapı sıkıntısı olduğu için bu esnekliğe çok çabuk adapte olamıyorlar. Bunun için kupada 3-5-2 oynadık, zaman zaman oynayabiliriz. Duruma göre zaman zaman başka formatlar da deneyebiliriz. Alışkın olduğumuz sistem var, en azından yapabildiğimiz veya becerebildiğimiz bir sistem var. Yani cebimizde olan bir şey var, ifade ettiğim gibi maç günü duruma göre bakacağız" dedi.

Çift forvette sıkıntı yaşadık

İlk kez çıktığı çift forveti eleştiren Kafkas; "Çok savruk ve dağınık buldum işin açıkçası. İki santrforun beklentilerden uzak olduğunu gördüm. Yani bu tip oyunlarda özellikle hem savunma geçişlerinin hem de hücum geçişlerinin çok iyi yapılması lazım. Nerede baskı yapacağınızı, yaptığınız baskıdan ziyade arkadaki oyuncuların alacakları konumları ve pozisyonları çok önemli. Maalesef bu konuda sıkıntı yaşadık onun için bazı şeylerde zorlanıyoruz. Tabii ki buna çalışmak gerekiyor. Sezon başı bir takım oyuncuları buna göre transfer etmek lazım. Artık bunları zaman içerisinde deneyeceğiz" dedi.

Larsson'da büyük talihsizlik yaşadık

Ara transfer dönemini değerlendiren Kafkas; "Biz elimizdeki imkanlar dahilinde oyuncular transfer ettik. Olcan uzun bir süre ara vermişti onu hazırlamaya çalışıyoruz. Kolay değil bir an önce aramıza gelip iş çıkartması. Burada en büyük talihsizliği Larsson'da yaşıyoruz. Larsson'un apandisiti vs. bir durum belirtmek için anlatıyorum, Larsson bizim için kilit oyuncuydu. Adu yavaş yavaş takıma girmeye başladı, onu kazanmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da Hasan Ali bizim genç yıldızımız, ona bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Mustafa Yumlu zaten bildiğimiz bir oyuncu, direkt başlayacak. Yani yapabileceğimiz ölçeklerde bu transferleri yaptık. Yani biz bonservis verip oyuncu alacak durumda bir kulüp değiliz. Bunun yanında tabii beklemediğimiz olay oldu işin açıkçası. Rodallega'nın kaybı bizi biraz sarstı, onu toparlamaya çalışıyoruz ama futbolun içinde bunlar var. Gitmesi gerekiyordu, çünkü kulübün maddi açıdan ihtiyacı vardı, gönderdik. Şimdi gelen oyuncularla devam edeceğiz" dedi.

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