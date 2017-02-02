02.02.2017 09:31:42

Akhisar Belediyespor stadına kavuşuyor

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, yeni stadın Ağustos sonunda bitebileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, 2013 yılının Eylül ayında inşaatına başlanan ancak yüklenici firmayla yaşanan sorunlar ile birlikte finansal sıkıntılar nedeniyle yapımı duran Akhisar Stadyumu'nda çalışmalar yeniden başlayacak.

Spor Toto Teşkilatı'nın reklam karşılığı finansman desteği ile tamamlanacak olan stadın isim değişikliği, Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü.

Yeni isminin “Spor Toto Akhisar Stadyumu” yapılması ile ilgili meclis gündem maddesi ara komisyona oy birliğiyle havale edildi. Ara komisyonunun görüşmeleri ardından meclisin ikinci oturumu 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılacağı bildirildi.

Stadın Ağustos ayı sonunda biteceğini vurgulayan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Bundan sonra kalan kısmı için ikmal ihalesini Spor Toto Teşkilatı tarafından yapılması için bir ön görüşme yapmıştık. Her kurumun kendine ilişkin prosedürleri var. Bundan sonra kalan kısmı reklam karşılığı finansmanını üstlenmeyi Spor Toto Teşkilatı kabul etti ama buna ilişkin yapacağımız protokol ve isim verilmesi ile ilgili protokoller için belediye başkanının yetkili olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda gündeme bunu da alıyoruz.

Önümüzdeki Çarşamba günü tekrardan bu meclis kararı ile birlikte tekrar Spor Toto Teşkilat Başkanlığına gideceğiz. Bir müşavir firma ile ihaleye ilişkin projeler ve diğer teknik ve idari işler ile şartnamelerin hepsi oluşturuldu. Çarşamba günü bunu Spor Toto Teşkilat Başkanlığına sunacağız. Bu protokol ile birlikte sonra hedeflediğimiz önümüzdeki sezon Akhisar Belediyespor'un burada oynaması ile ilgili tarihimizi sabit tutmak kaydıyla tüm prosedürleri düzenliyoruz. Hedefimiz Ağustos sonunda stadın bitimini sağlamak. Şuanda bu hedeften sapan herhangi bir şey yok. Titiz davranıyoruz, ihale sonrası oluşabilecek sorunları en aza indirmek için süreci takip ediyoruz" dedi.

Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52 bin 137 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine UEFA standartlarında 12 bin seyircili kapasiteli stadyum ve 2 bin seyircili spor salonu yapılacak. Stadyum inşaatının yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığı bildirilirken spor salonunun ise zemin çalışması yapılmış durumda bulunuyor.

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