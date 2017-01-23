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Akhisar Belediyespor, kupada Aydınspor 1923'ü konuk ediyor
23.01.2017 17:04:45

Akhisar Belediyespor, kupada Aydınspor 1923'ü konuk ediyor

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda yarın evinde karşılaşacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda yarın evinde karşılaşacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları süren N'Guemo, Soner Aydoğdu ve Trabzonspor ile transfer gündeminde olan Hugo Rodallega katılmadı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan idmanda ısınma, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Aydınspor 1923 karşılaşmasından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerinin altını çizen Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Alper Uludağ, Samardzic, Hasan Ali Adıgüzel, Sissoko, Enoch Kafu Adu, Olcan Adın, Onur Ayık, Muğdat Çelik

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin ise, misafir takım ve kale arkası 5, Maraton Akigo 6, Kapalı 10 ve VIP 15 TL'den satıldığı bildirildi.

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