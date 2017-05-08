08.05.2017 22:56:36

Akhisar Belediyespor'dan Gaziantepspor'a gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Gaziantepspor'u 6-0 yendi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Akhisar Belediyespor öne geçti.

Sol kanattan yapılan ortada, ceza alanında topla buluşan Özer Hurmacı, güzel hareketlerle kaleci Victor'u da geçtikten sonra sol çaprazdan topu Cikalleshi'ye gönderdi. Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direk ve Wallace Reis'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısını Akhisar Belediyespor, 1-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Akhisar Belediyespor, farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

61. dakikada Vaz Te'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi, bir süre ilerledikten sonra sert vuruşla takımının 3. golünü kaydetti: 3-0

72. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vaz Te'nin bekletmeden attığı şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

82. dakikada ceza sahasında Soner Aydoğdu'nun yerde kaldığı pozisyonda Akhisar Belediyespor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı 5'e çıkardı: 5-0

87. dakikada Onur Ayık'ın sol çaprazdan pasında topla buluşan Larsson, gelişine vurarak topu bir kez daha ağlara gönderdi: 6-0

Müsabakayı Akhisar Belediyespor, 6-0 kazandı.

-