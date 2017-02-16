16.02.2017 17:29:27

Akhisar Belediyespor'da Serdar Kesimal'ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş'ın konuğu olacak Akhisar Belediyespor'da Serdal Kesimal'ın sözleşmesi feshedildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş'ın konuğu olacak Akhisar Belediyespor'da Serdal Kesimal'ın sözleşmesi feshedildi.Akhisar Belediyespor yönetimi tecrübeli stoper Serdar Kesimal ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyururken, Mervan Çelik'in ise teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrodan çıkarıldığı ve altyapı ile çalışmalara çıktığı bildirildi.Sakat sayısı 3'e çıktıSol yüzük parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk ve Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak iç yan bağlarında ödem oluşan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak Custodio'nun ardından şimdi de bugün idman öncesi MR'ı çekilen ve kasığında ödem oluştuğu tespit edilen Daniel Larsson'un sahalardan 2 hafta uzak kalacağı bildirildi.Yeşil-siyahlılar düz koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 pasın ardından taktik maçı ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.