02.03.2017 19:41:18

Akhisar Belediyespor'da hedef deplasmandan puanla dönmek

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bu hafta deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlarla dönmek istedikle

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Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bu hafta deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.Akhisar Belediyespor Süper Lig'in 23. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Yılmaz Atabarut Tesislerinde Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde çalışmalara başlayan yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Fatih Öztürk ile Başakşehir maçında dizinden sakatlanan ve tedavisi süren Sokol Cikalleshi ile izinli olan Orhan Taşdelen idmana katılamadı. Yeşil-siyahlılar 15 dakika düz koşunun ardından ayak tenisi oynayarak hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas kupadaki karşılaşmada skordan çok ortaya konan oyundan memnun olduğunu ve değişen sisteme oyuncuların çok çabuk ayak uydurduğunu ifade etti."TURU GEÇİP, FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"Turu geçip final oynamayı istediklerinin altını çizen Kafkas, "Kupa maçı iyi geçti özellikle oyun anlamında hem sistemde bir değişiklik yapmıştık saha dizilişinde buna rağmen oyun anlamında bir değişiklik olmadı bu oldukça beni çok mutlu etti. Bazen sistemlerdeki değişikliklere de oyuncuların destek olabilmesi ve her maça farklı sistemde veya belli maçlara farklı sistemlerde oynayabilmek bizim için çok önemli. Şimdi kupada iyi bir skor elde ettik, Başakşehir çok güçlü bir takım, burada ne olur bilmiyorum ama turu geçip final oynamak istiyoruz. Bir ay sonrasına bakacağız o iş için" ifadelerini kullandı."GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"Gençlerbirliği'nin baskılı bir futbol sergilediği ifade eden Kafkas sözlerine şöyle devam etti:"Şimdi önümüzde çok kritik bir Gençlerbirliği var, hem bizim için hem de onlar için zorluk derecesi çok yüksek bir maç. Buradan 1 yada 3 puan almak istiyoruz. Havamızı sürdürürsek inanıyorum ki buradan puanla dönebiliriz. Gençlerbirliği baskı yapmaya çalışan özellikle bizim birinci bölgemizde baskı yapmaya çalışan bir takım, onu kırıp bizde ataklar gerçekleştirmek istiyoruz. Umarım bizim lehimize sonuçlanır" dedi."BÜTÜN OYUNCULARIMDAN ÇOK MEMNUNUM"Sakat oyuncular Custodio ve Daniel Larsson'un takımla çalışmalara başladığının altını çizen Tolunay Kafkas, "Bizimle çalışmalara başladılar. Bugün kupada oynayanlar jenerasyon yapıyor, çift idman yapanlar var onlar da jenerasyon yapacaklar. Önemli olan takımdaki havamız iyi, umarım bunu sürdürürüz ve devam ettiririz. Bütün oyuncularımdan çok memnunum, özellikle Muğdat'ın da performansı bizi çok mutlu etti, giriyor, önemli işler yapıyor ve katkı sağlıyor. Özellikle oyuna sonradan giren maçı bitiren oyuncularım bize katkıları oldukça iyi olmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye gidiyor takım, umarım bunu devam ettiririz" dedi.(Barış Gezici /İHA)