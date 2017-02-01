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Akhisar Belediyespor'da hedef Ağustos
01.02.2017 18:33:27

Akhisar Belediyespor'da hedef Ağustos

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'un yeni stadı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görü

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor'un yeni stadı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, hedeflerinin Ağustos sonunda stadının bitimini sağlamak olduğunu söyledi.

2013 yılının Eylül ayında inşaatına başlanan ancak yüklenici firmayla yaşanan sorunlar ile birlikte finansal sıkıntılar nedeniyle yapımı duran Akhisar Stadyumu'nda çalışmalar yeniden başlayacak. Spor Toto Teşkilatı'nın reklam karşılığı finansman desteği ile tamamlanacak olan stadın isim değişikliği, Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Yeni isminin "Spor Toto Akhisar Stadyumu" yapılması ile ilgili meclis gündem maddesi ara komisyona oy birliğiyle havale edildi. Ara komisyonunun görüşmeleri ardından meclisin ikinci oturumu 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılacağı bildirildi. Stadın Ağustos ayı sonunda biteceğini vurgulayan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Bundan sonra kalan kısmı için ikmal ihalesini Spor Toto Teşkilatı tarafından yapılması için bir ön görüşme yapmıştık. Her kurumun kendine ilişkin prosedürleri var. Bundan sonra kalan kısmı reklam karşılığı finansmanını üstlenmeyi Spor Toto Teşkilatı kabul etti ama buna ilişkin yapacağımız protokol ve isim verilmesi ile ilgili protokoller için belediye başkanının yetkili olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda gündeme bunu da alıyoruz. Önümüzdeki Çarşamba günü tekrardan bu meclis kararı ile birlikte tekrar Spor Toto Teşkilat Başkanlığına gideceğiz. Bir müşavir firma ile ihaleye ilişkin projeler ve diğer teknik ve idari işler ile şartnamelerin hepsi oluşturuldu. Çarşamba günü bunu Spor Toto Teşkilat Başkanlığına sunacağız. Bu protokol ile birlikte sonra hedeflediğimiz önümüzdeki sezon Akhisar Belediyespor'un burada oynaması ile ilgili tarihimizi sabit tutmak kaydıyla tüm prosedürleri düzenliyoruz. Hedefimiz Ağustos sonunda stadın bitimini sağlamak. Şuanda bu hedeften sapan herhangi bir şey yok. Titiz davranıyoruz, ihale sonrası oluşabilecek sorunları en aza indirmek için süreci takip ediyoruz" dedi.

"HERHANGİ BİR KRONİK SIKINTIMIZ YOK"

Stadın ihale şartnamelerinde birkaç değişiklik olduğunu belirten Hızlı, "Bizim ihalemizden sonra Passolig ile ilgili turnikelerin değişimi, yüz okuma sistemleri falan var, bunlar yeni stat ihalesi içerisine konulacak. Bir de sahanın en çok eleştirilerinden zemin sorunu. Hibrit çim ile ilgili yeni bir şartnamenin oluşması için buna ilişkin yeni eklemeler konuluyor. Bunların maliyet analizleri yapılıyor. Dolayısıyla bizim oluşacak olan yaklaşık maliyetimizin nihai durumu, bunlara bağlı olarak gerçekleşecektir. Biz optimum sonuca varmak için bunların hepsini masaya koyduk, fakat işte bunları toplam maliyetle ilgili çıkaracağımız ve ekleyeceğimiz kısımları Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görüşeceğiz. Herhangi bir kronik sıkıntımız yok. Özetle sunu söyleyeyim Akhisar Belediyespor'umuzun bir sonraki sezon da Akhisar'da maçlarını yapması bizim için hedef budur. Bununla ilgili de şu anda bir sıkıntıdan bahsedemeyiz" diye konuştu.

Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52 bin 137 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine UEFA standartlarında 12 bin seyircili kapasiteli stadyum ve 2 bin seyircili spor salonu yapılacak. Stadyum inşaatının yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığı bildirilirken spor salonunun ise zemin çalışması yapılmış durumda bulunuyor.

(Barış Gezici /İHA)

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