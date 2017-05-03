03.05.2017 23:32:40

Akhisar Belediyespor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk:'Bundan sonraki haftalarda bizim için daha üst sıralara tırmanma maçları olacak'

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında sahaya ilk on birde çıkan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Buruk, ligde alt sıralardan uzaklaştıklarını belirterek "Önemli bir haftayı geride bıraktık. Kasımpaşa maçı, ligdeki sıralamamızı belirleme ve yeni hedefler çizme anlamında çok önemliydi. Bundan sonra ilk 7 sıradaki grubu yakalamaya çalışacağız. İyi oyun oynadık ve daha farklı bir skorda yakalayabilirdik. Rakibimize fazla pozisyon vermedik." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa maçında çok net penaltılarının verilmediğini iddia eden Okan Buruk, "Hakemin çok yakın olduğu, içinde olduğu iki tane yüzde yüzlük ve Mustafa Yumlu'nun ceza sahası içinde düşürülmesi ile 3'e yakın penaltımız vardı. Bunların verilmemesine rağmen böyle maçları kazanmak takım olgusu ve takımın kendine güveni anlamında bizi çok sevindiriyor. Son 4 maça bakıldığında sadece Fenerbahçe'ye kaybettik. O maçta da büyük hakem hatası vardı, bunu çıkardığımızda olumlu bir tablo var." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan son 5 maça çok iyi hazırlanacaklarını belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Kalan son 5 maça çok iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu da Gaziantepspor maçıyla başlayacak. Oyuncularımıza yeni bir hedef gösterdik. Bundan sonraki haftalarda bizim için daha üst sıralara tırmanma maçları olacak. Deplasmanda iyi oynayan ve kazanan bir Gaziantepspor var. Bizde son haftalardaki çizgimizi aynı şekilde sahaya koyup, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz."