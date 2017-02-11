SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor
11.02.2017 16:09:44

Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Akhisar Belediyespor yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Akhisar Belediyespor yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde sabah yaptığı ter idmanı ardından Manisa'ya hareket etti ve burada maç saatini bekleyecek. Kafkas, Rize maçı kadrosuna sakatlığı süren Daniel Larsson ile Alper Uludağ, Tolga Ünlü ve Orhan Taşdelen'i almadı.

8. randevu

21 puan ile 13. sırada bulunan ev sahibi ekibini 19 puanla Çaykur Rizespor takip ediyor. İki ekip Süper Lig'de yarın 8. randevuda karşı karşıya gelirken konuk ekip rakibin 4, ev sahibi ekibin ise 1 galibiyeti bulunuyor. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Akhisar Belediyespor Süper Lig'de evinde rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu sezonun ilk devresinde Rize'de yapılan müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın bilet fiyatları misafir takım ve kale arkası 10, Maraton Akigo 11, Kapalı Alt 15 ve VIP 20 TL'den satılıyor.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Sadr destekçileri sokağa çıktı
Sadr destekçileri sokağa çıktı
Irak'ta Şii dini lider Sadr destekçileri, Eylül ayında düzenlenecek olan yerel seçimlerde görev alacak olan komisyon üyelerinin değiştirilmesi talebiyle Bağdat'ta yoğun katılımlı protestolar düzenliyor. Protestolar sırasında polis biber gazı kullanırken, Bağdat yönetiminden bir polisin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu aktarılıyor.
11.02.2017 16:21:34
Irak'ta Sadr yanlısı göstericilere müdahale
Irak'ta Sadr yanlısı göstericilere müdahale
Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir araya gelen Sadr yanlısı göstericiler buradaki eylemlerinin ardından, yüksek korunaklı 'Yeşil Bölge'ye doğru yürümek isteyince polis müdahale etti.
11.02.2017 14:44:47
Müezzinoğlu: 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak
Müezzinoğlu: 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak
Esenyurt'ta bir market açılışına katılan Müezzinoğlu, referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.
11.02.2017 14:01:23
Fayyad'ın BM temsilciliği adaylığına ABD'den itiraz
Fayyad'ın BM temsilciliği adaylığına ABD'den itiraz
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Genel Sekreter Guterres'in BM Libya Özel Temsilcisi adayı eski Filistin Başbakanı Fayyad'ı desteklemeyeceklerini açıkladı.
11.02.2017 13:57:56
Bakan Özlü’den KOBİ’lere müjde
Bakan Özlü’den KOBİ’lere müjde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'Bu yıl 2,5 milyar lira bütçeyle bu programı daha da genişlettik. KOBİ’lerimiz için 10,3 milyar lira faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız' dedi.
11.02.2017 13:22:45
'Cep'te ihracat arttı, ithalat geriledi
'Cep'te ihracat arttı, ithalat geriledi
Cep telefonunda ithalat tutarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı, ihracat tutarı yüzde 127 arttı.
11.02.2017 13:18:05
İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon
İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 'Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz.' dedi.
11.02.2017 13:15:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi
Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi
Alman vekilden Demirtaş iddiası
Alman vekilden Demirtaş iddiası
Trump'tan İsrail'in yerleşim birimlerine eleştiri
Trump'tan İsrail'in yerleşim birimlerine eleştiri
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları