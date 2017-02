23.02.2017 14:36:07

Akhisar Belediyespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Ligdeki sıralamada düşme potasına yakın konumda bulunan ve üst sıralara çıkarak rahat bir nefes almak isteyen Akhisar Belediyespor'da hedef galibiyet. Yeşil-siyahlılarda sol el işaret parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, sağ diz arkasında ödem oluşan Custodio ve kasıklarında ödem oluşan Daniel Larsson Antalyaspor maç kadrosuna alınmazken, takımdan ayrı çalıştı.Özer: "Özgüveni olan bir takımız"İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, "Antalya maçı bizim için gerçekten çok önemli olacak. 6 puan değerinde bir maç olacak, iç sahada oynayacağız. Taraftarımızın da desteği ile inşallah bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra her maç bizim için final niteliğinde olacaktır. Bir an önce 12-16 puan arası toplayıp, rahatlayıp küme düşme olasılığını kafadan kaldırmak istiyoruz. Bunu yapacak kapasitede bir takımız, özgüvenimiz de var. Sadece 3 puan alarak bunu biraz olsun yukarı çekmek istiyoruz, bunun için de çalışacağız. Tekrar söylüyorum taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. İnşallah hafta sonunda da stadı doldururlar ve bize ihtiyacımız olan desteği verirler" dedi.Cikalleshi: "Konsantrasyonumu Akhisar Belediyespor'a verdim"Devre arasında Medipol Başakşehir'den sezon sonuna kadar kiralanan golcü oyuncu Sokol Cikalleshi, artık Başakşehir'in geçmişte kaldığına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:"Ben tüm konsantrasyonumu artık Akhisar Belediyespor'a verdim. Bunun için çalışıyorum burada, Antalyaspor maçına gelince bizim için önemli bir maç. Biz bu maçı kazanmak için de çok çalışıyoruz. Umuyorum ki bu hafta bu maçtan galibiyetle ayrılırız."Muhtemel 11Akhisar Belediyespor'da Caner Osmanpaşa, Onur Ayık, Soner Aydoğdu ve Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunurken, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:"Bora, Lopes, Mustafa Yumlu, Ömer, Caner, Sissoko, Aykut, Olcan, Özer, Soner ve Cikalleshi"8. randevuİki ekip Süper Lig'de daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Her iki ekibin de birbirlerine karşı 2'şer galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma ise beraberlikle son buldu. Akhisar Belediyespor, rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise yine 8 gol gördü. İki ekip arasında ligin ilk devresinde Antalya Arena Stadyumu'nda yapılan müsabaka da golsüz bitmişti.