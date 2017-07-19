19.07.2017 12:15:34

Akhisar Belediyespor'a Portekizli sol kanat

Akhisar Belediyespor, Birleşik Arap Emirlikleri 1. Ligi'nde mücadele veren Al-Wasl takımından 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Helder Jorge Leal Rodrigues Barbosa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyesi Mutlu Özdemir, oyuncu ve menajerleri katıldı. Transferle ilgili Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Akhisarsporumuz Portekizli futbolcu Helder Barbosa ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza başarılar dileriz"



Portekizli futbolcu Helder Barbosa, geçen sezon ligin ilk devresinde 12 maçta 2 gol kaydederken, ligin ikinci devresi hiç forma şansı bulamadı. Barbosa, Avrupa Ligi eleme maçlarında ise 2 maçta forma şansı buldu.