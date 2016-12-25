25.12.2016 11:08:15

Akgül, Mamak'ta işyeri açan esnafı yalnız bırakmadı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sağduyu Caddesi üzerinde hizmete giren Erkan Mandıra ve Mamak Caddesi üzerinde bulanan Kahvetepe Cafe'nin açılışına katıldı.

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Sağduyu Caddesi üzerinde hizmete giren Erkan Mandıra ve Mamak Caddesi üzerinde bulanan Kahvetepe Cafe'nin açılışına katıldı.Mamak Belediye Başkanı Akgül, Mamak'ta işyeri açan esnafı özel günlerinde yalnız bırakmıyor. Akgül, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi üzerinde hizmete giren Erkan Mandıra ve Mamak Caddesi üzerinde bulunan Kahvetepe Cafe'nin alışına katıldı. Akgül'e AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin ve meclis üyeleri eşlik etti.Açılış öncesi konuşan Akgül, Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini belirterek, "Ancak bizler; milletiyle, devletiyle, halkıyla, esnafıyla birlik içerisinde olacağız ve dik duracağız. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız. Bu gün iki yeni iş yerinin açılışını gerçekleştirdik" dedi."İlçemizde istihdam artıyor"Mamak'ta yaşanan dönüşümle birlikte ilçenin ekonomisinin büyüdüğünü dile getiren Akgül, "Yeni açılan işyerleri aynı zamanda ilçemizde istihdama katkı sağlayacak. Esnaf, sanayici ve işadamları artık Mamak'ı tercih ediyor. Yeni açılan işyerlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.