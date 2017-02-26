26.02.2017 22:36:09

Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası

Türk Milli Takımı, puan bazında şampiyonluğa ulaştı

Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen ve 4 gün süren organizasyona, 2 bine yakın sporcu katıldı.

Lara, Kurşunlu Şelalesi, Ekşili Göleti ve Kaleiçi bölgesinde gerçekleştirilen yarışlarda Yaşar İsmet Demiröz, Özgür Fettah, Emine Sezgünsay, Büşra Muslu, Emirhan Külahsız, Talha Günday, Ayşe Bozkurt ve Elif Gökçe Avcı'nın temsil ettiği Türk Milli Takımı, puan bazında şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Türkiye'nin ardından İtalya ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.