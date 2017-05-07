07.05.2017 13:36:32

Akdeniz'in suyu 18. kez Ege'yle buluştu

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) öncülüğünde 18.'si düzenlenen 'Akdeniz'in suyu Ege sularıyla buluşuyor' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

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Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) öncülüğünde 18.'si düzenlenen "Akdeniz'in suyu Ege sularıyla buluşuyor" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.İlk defa 2000 yılında DAÇEV tarafından organize edilen ve 18 yılı geride bırakan "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü" Datça Cumhuriyet Meydanında vatandaşların toplanmasıyla başladı. Davul zurna eşliğinde oynanan oyunlar ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar tarafından yapılan konuşmanın ardından suyun testilere doldurulma işlemine geçildi. Akdeniz suyunun doldurulacağı testilerden birini Belediye Başkanı Gürsel Uçar, diğerini ise Datça Kaymakamı Vehbi Bakır üçüncü testiyi ise DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün doldurdu."Bu yıl sular denizlerimiz temiz, balığımız bol olsun" temennisiyle doldurulan testileri davul zurna eşliğinde taşıyan kalabalık, Datça'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gökova Körfezi Katıyalı mevkiindeki Gereme Koyu'na ulaştı. Testilerdeki suyun boşaltılmasıyla Akdeniz'in suyu 18. Kez Ege Denizi'nin sularıyla buluştu.Etkinliğe gösterilen ilgiye teşekkür eden DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün, "DAÇEV öncülüğünde Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ve Kızlan Muhtarlığının desteğiyle düzenlenen geleneksel yürüyüşü bu yıl 18. kez gerçekleştiriyoruz. Akdeniz'den testilere dolduracağımız deniz suyunu Katı yalı ege denizine dökeceğiz. Bir denizden bir denize yürümenin doğanın ve dostluğun keyfini çıkarmaya yürüyüş sonunda Gökova Körfezi kıyısındaki Katı yalı kıyısında piknik yaparak yürüyüşümüzü sonlandıracağız umarım gelecek yıl 19. kez burada buluşuruz" dedi.