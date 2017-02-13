13.02.2017 12:15:58

Akdeniz'deki park ve bahçelere bahar bakımı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve yeşil alanları bahar aylarına hazırlıyor. Yaklaşan ilkbahar mevsimi öncesinde park ve yeşil alanların bakımını gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde yeşil alanlarındaki boylu ağaçların budama çalışmalarını yapıyor.

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve yeşil alanları bahar aylarına hazırlıyor. Yaklaşan ilkbahar mevsimi öncesinde park ve yeşil alanların bakımını gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde yeşil alanlarındaki boylu ağaçların budama çalışmalarını yapıyor."Akdeniz Yeşile Doyacak" sloganıyla hizmetlerini sürdüren Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanlarındaki bitkilerin peyzaj ve bakım işlemlerini gerçekleştirirken, aynı zamanda boylu ağaçların da gençleştirme budamasını yapıyor. İlçe genelinde 5 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Müdürlük, son 1 hafta içinde Huzurkent, Bahçeli, Turgutreis, Karacailyas ve Yakaköy bölgelerinde bulunan parklardaki çalışmalarını tamamladı. Ayrıca kent merkezinde bulunan bazı parkların da bakım, budama ve bitki dikim çalışmalarını gerçekleştirdi.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün saha çalışmaları hakkında bilgi veren Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamdi Bilge Aktaş, özellikle kent merkezinde bulunan mahallelerde ciddi bir yeşil alan sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti. Plansız kentleşmeden kaynaklı bu sorunun ortadan kaldırılması için mümkün olan her alanı park ve yeşil alan olarak değerlendirmek istediklerini vurgulayan Aktaş, "Bu amaçla ilgili teknik personelimiz imar planları üzerinde ve sahada çalışmalarına devam ediyorlar. Çağdaş kentlerde parklar kamusal alanların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Çevre mahallelerde arazi konusunda sıkıntımız yok, ancak merkez mahallelerde daha yoğun bir arayış içerisindeyiz" dedi.Yeni oluşturulacak parkların farklı fonksiyonlara sahip olmasını da istediklerini dile getiren Aktaş, "Örneğin Hüseyin Okan Merzeci Parkını 'Engelli Parkı' haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Farklı sosyal donatılara ve farklı temalara sahip parklarımızdan dezavantajlı bireylerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinin azami ölçüde yararlanmasını istiyoruz. Yeşil ve yaşanabilir bir kent için kendi imkanlarımızın yanı sıra devletimizin ilgili kurumlarıyla da tam işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.