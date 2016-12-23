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23.12.2016 13:50:04
Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti
Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti
Akdeniz'de ölen sığınmacıların sayısı 5 bini geçti
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LİBYA UÇAĞI KAÇIRILDI
YÖK doktora burs başvuru takvimini açıkladı
Yükseköğretim Kurulunca 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek burslar için devlet üniversitelerince, 9 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.
23.12.2016 13:19:53
Diş döken dinozor türü keşfedildi
Bilim adamları, trepod familyasından Limusaurus inextricabilis adı verilen bir dinozor türünün yetişkinliğe geçerken dişlerini döktüğünü keşfetti.
23.12.2016 13:00:14
Galatasaray'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama
Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu hakkında sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, bilgi verdi.
23.12.2016 12:45:09
Kentsel dönüşüme 'kamu arazisi' formülü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 'Kentsel dönüşümde yapılması gerekenler, kamu arazilerinin bu işlere tahsis edilmesi, rezerv alan olarak kullanılması.' dedi.
23.12.2016 12:44:47
Oscar Çin’e transfer oldu
Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar’ın transferi konusunda Çin’in Shanghai SPIG takımıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
23.12.2016 12:40:26
Hrant Dink davasının 30. duruşması görülüyor
Ramazan Akyürek, Coşgun Çakar, Ali Fuat Yılmazer ile ana dava dosyası sanıklarının da aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın 30. duruşması başladı.
23.12.2016 12:36:49
Yunanistan'da emekliler krizde
Yunanistan'da ekonomik kriz boyunca emekli maaşları yüzde 20-50 arasında azaldı.
23.12.2016 12:27:16
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HABERLERİ
Başkan Akgün'den Türkmeneli kadınlarına yardım eli
Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak
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MEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gelecek yıl
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