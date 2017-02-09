09.02.2017 11:10:19

Akdeniz'de asfalt çalışmaları başladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, elverişli iklim koşullarının gelmesiyle birlikte mahallelerde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, elverişli iklim koşullarının gelmesiyle birlikte mahallelerde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına başladı.Belirlenen program çerçevesinde ilk olarak Bahçe Mahallesi'ne giren ekipler, 4613 Sokakta asfalt kaplama hazırlıklarına başladı. İş makinelerinin de yardımıyla sokağın kullanım ömrünü tamamlamış olan asfaltı kazındı, kaldırım bordürlerinde düzeltmeler yapıldı. Alt dolgu maddesinin serilip sıkıştırılmasının ardından da asfalt kaplama uygulaması yapılarak çalışmalar tamamlandı. Mahalle muhtarının talebi doğrultusunda da çeşitli sokaklarda yama atılarak Bahçe Mahallesinin acil eksikleri giderilmiş oldu.Yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Dane, Akdeniz Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduklarını dile getiren Dane, "Mahallemizle ilgili yaptığımız taleplere belediyemizin ilgili birimleri duyarlı davranıyorlar. Yakın zamanda MESKİ tarafından boru hattı döşenen sokaklarımızda, belediyemiz tarafından asfalt kaplama çalışması kısa sürede başlatıldı. Diğer sokaklarımızdaki eksikliklerin de giderileceği bize ifade edildi. Mahalle sakinlerimiz adına Belediye Başkanımıza ve yetkililere tekrar teşekkür ederim" dedi.Akdeniz Belediyesi'nin ciddi bir borç yükü altında olduğunu hatırlatan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş ise bu zor ekonomik koşullar altında belediyecilik hizmetlerini üretmeye çalıştıklarını vurguladı. Aktaş, "Saha çalışmalarımıza son dönemde tempo kazandırdık. İlçemizin 65 mahallesinde teknik ekiplerimizin tespit çalışmaları devam ediyor. Kendi tespitlerimizin yanı sıra mahalle muhtarlarımızın da taleplerini değerlendirmeye alıyoruz. Asfalt kaplama ve yama işlemlerine merkez Bahçe Mahallemizden başladık. Belirlenen program çerçevesinde tüm mahallelerimizin eksiklerini gidermek için yoğun olarak çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.