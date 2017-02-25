25.02.2017 13:44:55

Akdeniz Belediyespor Kulübü'nde yeni dönem

Akdeniz Belediyespor Kulübü yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yönetim ve teknik kadrosunda değişikliğe gitti. Kulübün hedefi, gelecek sezonda başarı çıtasını daha da yükseltmek.

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Akdeniz Belediyespor Kulübü yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde yönetim ve teknik kadrosunda değişikliğe gitti. Kulübün hedefi, gelecek sezonda başarı çıtasını daha da yükseltmek.Futboldan basketbola, tenisten voleybola pek çok branşta binlerce sporcuya ev sahipliği yapan Akdeniz Belediyespor, yönetim ve teknik kadrosunda yeni bir yapılanmaya gitti. Bu çerçevede Futbol Kulübü A Takımı ve U19 Genç Takımın başına, genç kategorilerde Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra ulusal dereceler de elde etmiş olan Ümit Yıldırım getirildi. Yıldırım'ın yardımcılığını ise uzun yıllar Akdeniz Belediyespor'un kaptanlığını da üstlenmiş olan Orhan Hüseyinoğlu yapacak.Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcıları Muhammet Hilmi Ceylan ve Abdullah Aktaş, Akdeniz Belediyespor Kulübü yeni yöneticileri ile teknik heyet ve futbolcuların da katıldığı bir yemek verdi. Mersin Süper Amatör Futbol Ligi müsabakaları çerçevesinde Mersin Gençlerbirliği maçı öncesinde verilen yemekte söz alan kulüp yöneticileri, Akdeniz Belediyespor'un farklı branşlardaki durumunu ve son dönemde elde ettikleri başarıları anlattılar. Yeni bir vizyon ile başarı çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden kulüp yetkilileri, desteklerinden dolayı Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür ettiler."Sporu ve sporcuyu destekleyeceğiz"Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcıları Ceylan ve Aktaş ise belediye olarak her türlü sportif faaliyetin önünü açacaklarını vurguladılar. Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş'ın da bu konuda hassasiyet gösterdiğinin altını çizen Başkan Yardımcıları, "Bu çerçevede Akdeniz Belediyesi sınırları içerisindeki spor tesislerinin en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi için kapsamlı bir envanter çalışması yapıyoruz. Mevcut sahalarımızın azami ölçekte sportif faaliyetler için kullanılmasını sağlayacağız. Özellikle gençlerin sporcu disiplinini esas alan bir yaşam biçimini benimsemeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Akdeniz Belediyespor'un da hedefleri olan bir kulüp olduğunu biliyoruz. Bu hedefleri, yeni yönetim ve teknik ekiplerin birlikte daha da ilerilere taşıyacağına olan inancımız tamdır. Genç kardeşlerimize de spor yaşamlarında başarılar diliyoruz" dediler.Yemeğin ardından maçın yapılacağı Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesislerine geçen Akdeniz Belediyespor Takımı, konuk Mersin Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.