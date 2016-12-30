31.12.2016 11:06:08

Akdeniz Belediyesi ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mersin'de yaşanan sel felaketinde Akdeniz Belediyesi ekiplerinin de vatandaşlar için seferber olduklarını belirterek, selde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mersin'de yaşanan sel felaketinde Akdeniz Belediyesi ekiplerinin de vatandaşlar için seferber olduklarını belirterek, selde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Akdeniz Belediye Başkanı Aktaş, Mersin'de meydana gelen selde yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Beş vatandaşın sel sularına kapılarak yaşamlarını yitirmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade eden Aktaş, "Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Umarız böylesi felaketleri bir daha yaşamayız. Sel ve su taşkınlarından zarar gören bütün Mersinli vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin de sel ve yağışlardan etkilenen vatandaşlar için seferber olduğunu kaydeden Aktaş, "Aşırı yağıştan etkilenen iş yerleri ve konutlarda biriken suların tahliyesini gerçekleştirmeyi sürdüren ekiplerimiz, diğer yandan da kapanan yol ve sokakları iş makineleri yardımıyla açarak trafiği düzenlemeye yardımcı olmuştur. Ayrıca Adanalıoğlu, Kazanlı ve Huzurkent gibi bölgelerde, çadırlarda kalan tarım işçilerine de ulaşan ekiplerimiz, bu insanlarımızı otobüsler ve iş makineleri yardımıyla belediyemize ait hizmet binaları ile düğün salonlarına taşımış, yemek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılamıştır. Su baskınlarından etkilenen okullarda bulunan öğrencilerimiz de yine otobüsler yardımıyla tahliye edilmişlerdir. Halen görev başında olan ekiplerimiz, çöken yollar ile sokaklarda tamirat ve tıkanan su tahliye kanallarını açma çalışmalarını sürdürmektedir. Fen İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerimiz, Afet Kriz Merkezi ile koordineli şekilde su baskınlarından etkilenen bölgelerde hizmet ve çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.