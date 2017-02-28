28.02.2017 14:36:15

Akdeniz Belediyesi 420 personel istihdam edecek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde çeşitli birimlerinde değerlendirmek üzere 420 personel istihdam edecek. Noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek olan kişilere 180 gün istihdam sağlayacak olan programa son başvuru tarihi 3 Mart 2017.

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde çeşitli birimlerinde değerlendirmek üzere 420 personel istihdam edecek. Noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek olan kişilere 180 gün istihdam sağlayacak olan programa son başvuru tarihi 3 Mart 2017.Akdeniz Belediyesi, çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi ve park düzenlemeleri hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 420 geçici personel istihdam edecek. Belediye ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenecek olan Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 2017 yılı içerisinde 180 gün istihdam sağlanacak. Gerekli koşulları sağlayan Türk vatandaşları, 3 Mart 2017 Cuma gününe kadar İŞKUR Mersin İl Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvuru için adaylarda 19 yaşından gün almış olmak, cinsel/vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, terör, bali, tiner ve uyuşturucu kullanımı, hırsızlık ve benzeri suçlardan hüküm giymemiş olmak, son bir yıl içerisinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir iş yerinde çalışmamış olmak gibi şartlar aranacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrasında asıl ve yedek katılımcılar belirlenecek, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonucunda hak kazanan 420 kişi, 180 günlüğüne belediye bünyesinde istihdam edilecek. Noter kurası 7 Mart 2017 günü saat 10.00'da Akdeniz Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.