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Akdeniz Belediyeler Birliği'nden gençlere istihdam desteği
28.02.2017 14:42:11

Akdeniz Belediyeler Birliği'nden gençlere istihdam desteği

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (AKBB) genç işsizliğinin önüne geçmek ve gençleri meslek sahibi bireyler haline getirmek amacıyla başlattığı Genç İşsizliğine Doğalgaz ile Çözüm Projesi'nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (AKBB) genç işsizliğinin önüne geçmek ve gençleri meslek sahibi bireyler haline getirmek amacıyla başlattığı Genç İşsizliğine Doğalgaz ile Çözüm Projesi'nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

AKBB öncülüğünde gerçekleştirilen Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Genç İşsizliğine Doğalgazla Çözüm Projesi'nin kapanış töreni Kepez Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında gerçekleşen törene Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İşkur İl Müdürü Veli Tekkanat katıldı. Yaklaşık üç sene önce ilk adımları atılan ve Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen projede alınan sonuçlar, Esra Karlıova Soysal'ın sunumuyla katılımcılara sunuldu. Kapanış toplantısında proje ile meslek sahibi olan ve doğalgaz sektöründe eğitimli olarak hizmet verecek gençler, başta Tütüncü olmak üzere tüm katkı sunan proje ekibine teşekkürlerini sundu.

Proje ile gençlere eğitim desteği

Genç istihdamına katkıda bulunma amacını başarılı şekilde tamamlayan proje, yaklaşık üç buçuk yıl önce hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Genç İşsizliğine Doğalgaz ile Çözüm Projesi, Avrupa Birliği ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteğe layık bulundu. Proje kapsamında 396 bin Euro mali destek alındı. Proje kapsamında 141 gence mesleki eğitim, 26 gence girişimcilik eğitimi verildi. Yaklaşık 4 bin üniversite ve lise öğrencisiyle Avrupa Birliği gençlik fırsatları ve mesleki eğitimin önemi ile ilgili buluşmalar düzenlendi. Bir yılın sonunda gelinen noktada 150 genç ile başlanan meslek kursları 141 öğrenci ile sonlandırıldı.

İşkur ile birlikte yürütülen çalışmalarda doğalgaz boru implant kaynakçılığı, çelik boru kaynakçılığı ve iç tesisat yapım personeli olarak üç alanda genç katılımcılara eğitim verildi. Mesleki eğitimlerini tamamlayan gençler İşkur tarafından kurs bitirme belgesi almaya hak kazandı. 121 genç Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Sektörde meslektaşlarına nazaran öne geçen gençlerden 26'sına KOSGEB destekli girişimcilik kursu verildi. Sektör toplantıları yapılarak sektör temsilcileri ile kursiyerler bir araya getirildi. 16 firmayla işbirliği içinde çalışılarak 36 gence staj imkanı sağlandı. Lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek Avrupa Birliği'nin gençlere mesleki ve kariyer anlamında sunulan fırsatlar ile ilgili toplantılar düzenlendi. Proje sonrasında doğalgaz sektörüne hizmetle alakalı olarak mesleki eğitime yönelik bir ders kitabı çıkartıldı. Doğalgaz sektöründe iş arayanlarla personel arayan tarafları aynı platformlarda buluşturuldu.

Kalifiye elemanın gün geçtikçe azaldığını ve gençlerin masa başı işler aradıkları için işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Tütüncü, donanımlı ve meslek sahibi gençler ortaya koymak için yola çıktıkları projede gelinen noktanın mutluluk verici olduğunu ifade etti. Tütüncü, "Devletin kurumları olarak hızlı bir biçimde meslek eğitimini yaygınlaştırmamız ve bu adımların atılması gerektiğini düşünerek yola çıktık. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her türlü beklentilerine karşılık verecek bir devlet kurumu olarak bu sürece destek vermeliyiz diye düşündük. Yine aynı şekilde meslek edinmeye yönelik kurslar, önemli bir fırsat meydana getiriyor. Antalya yeni yeni doğalgazla tanışıyor. Sadece Kepez'de 70 bin konuta doğalgaz götürmüş durumdayız. Bu da nitelikli iş gücüne ihtiyaç doğuruyor. Özellikle iş talebi içerisinde olan gençlerimize katkı sağlaması bakımından bu projenin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Girişimcilikle ilgili seminerlerin gençlere verilmiş olması da çok çok anlamlı bir katkıdır. Projede emeği geçen tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ne 56 bin Euro yatırım

Proje için kurulan atölyelerin Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde başka gençlere ışık tutacağını ifade eden Tütüncü, "Projede önemli bir noktada bu eğitimlerin bölgemizde hizmet veren bir kurum olan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde verilmiş olmasıdır. Oraya bir takım atölyelerin kurulmuş olması önemli bir kazanımdır. Proje kapsamında bölgemizdeki bu eğitim kurumuna yaklaşık 56 bin Euro tutarında yatırım yaptık. Bugün burada bu kazanımları okulumuza hibe edeceğiz. Bu atölyeler meslek eğitimine katkı sağlayarak lisede öğrenim gören çocuklarımızın eğitimine katkı sunacak. Bunun da yan bir katma değer olarak çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi gerçekleştirmek için kolları sıvarken gerçekleştirmek istediğimiz amaç buydu. Geldiğimiz noktada bunu gerçekleştirmiş olduğumuzu görmek bizim için mutluluk kaynağıdır. Dilerim ki bu eğitimi tamamlayan 141 gencimiz devletimizin diğer imkanlarını da kullanma akıllığını göstererek kendi geleceklerini inşa ederler."

Proje ile meslek sahibi olan gençler, kapanış töreninde başta Tütüncü olmak üzere tüm destekçi kurum ve kişilere teşekkürlerini sundu.
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