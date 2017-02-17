18.02.2017 10:48:38

Akçokaca'da büyük değişik sürüyor

Akçakoca marka kent olma yolunda hızla ilerliyor. Akçakoca Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçede büyük bir değişimin ve dönüşümün yaşanmasına imza atıyor.

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Akçakoca marka kent olma yolunda hızla ilerliyor. Akçakoca Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçede büyük bir değişimin ve dönüşümün yaşanmasına imza atıyor.Akçakoca'da marka kent olma yolunda başlatılan projeler kapsamında Merkez Cami çevresi düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmaları sık sık yerinde takip edin Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Allah'ın izniyle Merkez Camimizin çevresini güzelleştirme çalışmalarımızı başlattık. Burada ön tarafta özel şahsa ait 2 bina vardı. Ön tarafta da 4 tane kamu binası vardı. Geçtiğimiz yıl onların yıkımını gerçekleştirdik. Burada malum bir merdivenimiz vardı fakat caminin siluetini bozuyordu. Onu da kaldırdık. Bu alan araçlar park yapamayacak aracı olanlara park yeri yapacağız. Hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız bir yandan sürdürülüyor. Yüzey kaplamasına da geçildi. Hedefimiz Mayıs-Haziran gelmeden buradaki çalışmayı büyük bir oranda tamamlamak ve hizmete açmak istiyoruz. Buraya yürüyen merdiven yapacağız. Cenazelerde sıkıntı olmasın diye caminin asansörünü de devreye aldık" dedi.