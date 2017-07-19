19.07.2017 16:07:08

Akciğerlerinizden balgamı temizleyen yöntem

Öksürükten ve akciğerlerinizdeki biriken balgamdan ev yapımı tarifle kurtulabilirsiniz. İşte sizi öksürükten kurtaracak tarifimiz…

Birçoğumuz sigara alışkanlıklarından, çevre kirliliğinden ve soğuk algınlığı gibi birçok nedenden dolayı öksürük sorunu yaşıyoruz. Çoğu zaman kullandığımız öksürük şurupları da fayda sağlamıyor ve sorunu başka yollardan çözmeye çalışıyoruz.

Aslında evde deneyeceğiniz alternatif tıp yöntemlerine bir yenisini daha ekleyebilirsiniz. Bal sargısı... Peki, nedir bu bal sargısı diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım.

Bal sargısını deneyenler çok fayda gördüklerini ve öksürüklerinin zamanla tamamen kaybolduğunu belirtiyorlar. Bal sargısı göğüse yapılıyor ve belli bir zaman sonra çıkartılıyor.

İşte öksürüğü ve akciğer mukusunu temizleyen bal sargısı yöntemi...

Hazırlanışı:

Un ve balı karıştırın. Hindistancevizi yağını ılık halde karışıma ekleyin. Karışımı peçetenin üstüne dökün ve göğsünüze yapıştırın. Son olarak da flaster bant ile göğsünüze yapıştırın.

Yetişkinler bal sargısını gece yatarken yapıştırıp sabaha kadar bekletmeli. Çocuklar ise uyumadan birkaç saat önce yapıştırmalı ve uyurken çıkarmalı. Öksürüğünüz geçene dek her gece bu yöntemi uygulayın.