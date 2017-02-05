05.02.2017 19:18:59

Akçay: 'İki takımı da kutluyorum'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takımın da çok iyi oynadığını söyleyerek, 'Her iki ekibi de kutluyorum' dedi.

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takımın da çok iyi oynadığını söyleyerek, "Her iki ekibi de kutluyorum" dedi.Kasımpaşa'ya uzatmalarda 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, maçtan sonra mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Tek eleminasyonlu maçlar oldukça zor geçer. Bu akşam da öyle oldu. Oyuncularımı ve rakibi kutluyorum. İki takım da iyi oynadı. Allah'ın bu akşamki kararı Kasımpaşa'dan yanaydı. Elimizden geleni yaptık ancak Kasımpaşa kazandı. Uzun zamandan beri kazanmayla ilgili sıkıntılarımız var. 6 ay sakal uzarsa, 6 ay da bıyık uzar. Kazanmaya başlayacağız. 1,5 aydır oyuncularım çok iyi oynuyor. Pozisyon ve atak sayımız çok olmasına karşın golle sonuçlandıramıyoruz. Umarım en kısa sürede o topu kalenin içine atacağız" diye konuştu.