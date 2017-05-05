05.05.2017 12:44:07

Akçakoca ilaçlanıyor

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veterinerlik hizmetleri ekiplerince her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmaları, havaların ısınması ve halkın dış mekanları kullanımının artması nedeniyle yoğunlaştırıldı.

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Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veterinerlik hizmetleri ekiplerince her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmaları, havaların ısınması ve halkın dış mekanları kullanımının artması nedeniyle yoğunlaştırıldı.Yaz aylarında ciddi rahatsızlık veren sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama şehrin dört bir noktasındaki cadde ve sokaklarda devam ederken, özellikle logar kapakları, yağmur sulama ve pis su giderleri larvasitle ilaçlanarak etkin bir mücadele çalışması gerçekleştirildi.Koordineli olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarıyla, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri sağlanacağı belirtildi.