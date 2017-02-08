08.02.2017 14:10:41

Akçakoca'da temizlik çalışmaları gece gündüz sürüyor

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çöp toplama, cadde, meydan ve yol temizliklerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı mıntıka temizliği ile farklı uygulamalara imza atıyor.

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Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çöp toplama, cadde, meydan ve yol temizliklerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı mıntıka temizliği ile farklı uygulamalara imza atıyor.Her gün belirlenen plan dahilinde ilçedeki yerleşim birimlerinde günlük çöpler toplanıyor. Bununla birlikte ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliğini yapılıyor. Tüm bu hizmetleri 41 personel ile gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü haftanın belirli günlerinde belirlenen mahallelerde tüm personelin katılımı ile mıntıka temizliği yapıyor. Özellikle ana cadde ve bulvarların yanı sıra mahallelerin kör noktaları ile toplu yerleşim alanlarında mıntıka temizliği gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamda mıntıka temizliği ekiplerce, Cumhuriyet ve Orhangazi mahallelerinde sürdürüldü.